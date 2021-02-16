Источник материала: Хартия'97

Политолог: У Лукашенко остались считанные недели 16.02.2021, 8:45

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фото: Наша Нива

Поворотный момент приходит в каждый белорусский дом.

В «старую» постсоветскую Беларусь вернуться уже невозможно, пишет в своем блоге политолог Андрей Суздальцев.

Переломный момент

За четверть века в Беларуси на базе российской финансово-ресурсной поддержки и под предлогом обеспечения военно-стратегических интересов РФ была создана типичная олигархическая модель экономики, со всеми присущими данному этапу развития постприватизационного капитализма проблемами – эксплуатация доставшихся от СССР производственных активов, растрата ресурсов и деградация предприятий, отсутствия новых технологий и инвестиций, неуклонная деградация технологического уровня производства, а в итоге - масштабная деиндустриализация и сокращение социальных льгот населению.

Авторитаризм и олигархический капитализм являются «сиамскими близнецами» и создать самодостаточную экономику они не в силах, что и продемонстрировал режим Лукашенко. «Выжить» такого рода государственно-экономический мутант может только при условии бесперебойной внешней помощи или эксплуатации огромных ресурсов. На 1 января 2021 года общая сумма дотаций, преференций и субсидий, которые получило белорусское государство во главе с Лукашенко в рамках «cоюзного государства» от российского федерального бюджета, составила 137 млрд. долларов США.

При этом Беларусь до настоящего времени не вернула ни одного кредита. Минск регулярно перекредитуется, передвигая платежи на будущее.

Белорусские власти намерены и дальше жить в формате иждивенцев, которым все обязаны. Отсюда и нервная реакция главы белорусского правительства на перспективу изоляции страны от Запада и, как следствие, от западных инвестиций:

Китай даст Лукашенко деньги (связанные кредиты) только в том случае, если Беларусь окончательно станет экономической колонией КНР и будет привлекать китайских переселенцев. В принципе, последнее условие Лукашенко активно выполняет, но в экономическом плане Беларусь интересна Пекину в роли экспортного плацдарма на российский рынок.

Но как бы не кланялся Лукашенко в сторону Китая, как бы не благодарил послов КНР, Пекин не будет помогать правителю, легитимность которого сомнительна.

Остается Россия, которая, судя по расчетам Головченко, должна перечислять оставшиеся четыре года минимум по 25 млрд. долларов США на цели «модернизации» белорусской экономики. Но вот только знает ли Москва о той высокой чести, которую ей оказывает Минск, выбирая на ближайшие годы РФ в качестве безусловного спонсора белорусского авторитаризма?

Судьба режима решится в ближайшие недели

Лукашенко, судя по всему, понимает, что в ближайшие недели будет решаться судьба его режима. Ведь для того, чтобы удержаться у власти, мало разгонять уличные протесты, убивать людей, пытать узников в тюрьмах и терзать жителей Минска и других городов обысками, арестами и избиениями. Для удержания власти необходимы невероятные, просто космические для современной Беларуси деньги. Ведь Головченко 12 февраля говорил о двух ВВП страны, необходимых для «инвестиций».

Между тем, прежде чем мечтать о 100 млрд долларов США, Лукашенко нужно сейчас и срочно найти деньги. Иных вариантов у белорусского президента просто нет. Или официальный Минск окончательно «садится» на российский федеральный бюджет или… «поворотный момент» придет в каждый белорусский дом.

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