Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали максимально полезный для сердца суп 2 16.02.2021, 8:33

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Это блюдо может добавить несколько лет жизни.

Ученые назвали блюдо, которое, по их мнению, поможет добавить несколько лет жизни. Речь идет о томатном супе, пишет clutch.net.ua .

"Суперспособность" супа они объясняют наличием в нем огромного количества полезных микроэлементов, которые не только укрепляют здоровье, но и снижают риск развития опасных заболеваний.

"Этот суп богат витаминами, минералами, антиоксидантами и растительными соединениями, которые могут защитить от болезней сердца, рака", - говорят ученые.

Они добавили, что в помидорах содержится антиоксидант ликопин, который защищает клетки организма от повреждений, наносимых свободными радикалами, молекулами, вызывающими окислительный стресс. Эти повреждения способствуют развитию воспалительных процессов и заболеваний, включая сердечно-сосудистые паталогии и рак.

Специалисты отмечают, что в виде супа организм лучше усваивает ликопин, чем сырые помидоры.

Помимо ликопина, томатный суп содержит и другие антиоксиданты, а также витамины С и Е. Ученые отмечают, что эти вещества способствуют продлению жизни на несколько лет.

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