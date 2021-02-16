|
Жители Бобруйска, Минска и Новополоцка с самого утра вышли на протесты
Источник материала: Хартия'97
Жители Бобруйска, Минска и Новополоцка с самого утра вышли на протесты
Белорусскую революцию не остановить.
Доброе утро всем белорусам передали сегодня протестующие Бобруйска, Минска и Новополоцка.
«Белорусскую революцию не остановить. Жыве Беларусь!», — заявляют смелые участники акций.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскую революцию не остановить.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)