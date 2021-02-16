Источник материала: Хартия'97

Силовики ломятся в двери к руководству Белорусской ассоциации журналистов 16.02.2021, 8:16

Причина пока неизвестна.

Сегодня утром появилось сообщение, что неизвестные ломятся в дверь к заместителю председателя Белорусской ассоциации журналистов Борису Горецкому, передает «Еврорадио» .

БАЖ сообщает, что также силовики также пришли к председателю Ассоциации Андрею Бастунцу и к его заместителю Олегу Агееву.

Причина пока неизвестна.





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