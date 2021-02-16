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Латушко просит Центробанк РФ: Никаких денег Лукашенко

16.02.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава НАУ Павел Латушко напомнил главе Центробанка РФ о долгах Беларуси перед Россией и просит Эльвиру Набиуллину не давать больше денег Лукашенко.

«Центробанк России прекрасно знает цену деньгам, равно как и то, сколько уже задолжала Республика Беларусь вашей стране. Ввиду событий последних месяцев хотелось бы добавить: сейчас в Беларуси не осталось легитимного органа, имеющего право подписывать кредитные и иные договоры от имени страны. Лукашенко с треском проиграл выборы, срок его полномочий истек 5 ноября 2020 года – после этой даты все его решения и назначения не имеют никакой юридической силы», - заявил Латушко.

Он также отметил, что новое законное правительство Беларуси оставляет за собой право не исполнять обязательства, которые приняли на себя Лукашенко или его люди после 5 ноября 2020 года.

«Режим Лукашенко сейчас отчаянно нуждается в деньгах. И эти деньги он может попросить только у России... Вы уверены, что Лукашенко сможет отдать все кредиты?», - спрашивает Латушко.

 
 
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Глава НАУ Павел Латушко напомнил главе Центробанка РФ о долгах Беларуси перед Россией и просит Эльвиру Набиуллину не давать больше денег Лукашенко.
 
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