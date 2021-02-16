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Беларусь возьмет кредит под газовые энергоблоки на ЕЭЦ-5 с неясной окупаемостью

16.02.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евразийский банк развития (ЕАБР) открывает финансирование строительства новых газовых энергоблоков на Минской ТЭЦ-5 мощностью 300 МВт.

Это первая из четырех газовых ТЭС, которые станут резервом для БелАЭС, пишет «КоммерсантЪ».

В частности, банк предоставит €101,2 млн на покупку турбин Siemens, еще около €58 млн привлечет «Минскэнерго», которой принадлежит станция. Беларуси нужно построить еще три резервных ТЭС на 500 МВт, аналитики оценивают их стоимость в €250–350 млн.

«Однако неясен механизм окупаемости и возврата кредита ЕАБР: Литва и Польша отказались покупать энергию из Белоруссии, а России она просто не нужна», - отмечает издание.

ЕАБР привлек под проект долгосрочный кредит европейских банков. «Минскэнерго» будет возвращать кредит ЕАБР, а также вложит около €57,8 млн собственных средств: общая стоимость проекта оценивается в €159 млн. Ввод установки запланирован на 2022 год

 
 
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Евразийский банк развития (ЕАБР) открывает финансирование строительства новых газовых энергоблоков на Минской ТЭЦ-5 мощностью 300 МВт.
 
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