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Жозе Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии IFFHS
Источник материала: Партизан
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших футбольных тренеров XXI века, передает
Возглавил рейтинг Жозе Моуринью. Он четыре раза выигрывал награду лучшего тренера мира - в 2004, 2005, 2010 и 2012 годах. Также на протяжении последних 16 лет португальский специалист регулярно входит в топ-10.
На втором месте расположился наставник национальной команды Германии Йохаим Лев, который лидировал среди своих коллег в 2014 и 2017 годах.
Третье место между собой поделили Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.
Следом расположились Арсен Венгер, Карло Анчелотти и Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьелса, Фабио Капелло и Гус Хиддинк.
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших футбольных тренеров XXI века, передает "Чемпионат".
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