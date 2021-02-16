Мельянцов: ВНС сыграло коммуникативную роль между властью и теми, кто поддерживает Лукашенко





По его словам, исходя из речи Президента Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, можно сделать ряд выводов.





«Во-первых, быстрых политических реформ как ответа на поствыборные протесты, не будет. Но будет продолжен процесс конституционной реформы, задуманный задолго до выборов. Во-вторых, стали понятней некоторые детали будущей политической трансформации: будет активизировано контролируемое партийное строительство и партийная политика, усилена роль парламента. При этом ВНС приобретет роль стабилизирующего органа, сдерживающего возможные излишне радикальные решения парламента», - пояснил он.





Другими словами, указывает Мельянцов, речь идет о гарантировании сохранения социально-политического и идеологического наследия Лукашенко. В то же время эксперт не исключает изменения избирательной системы в Беларуси в ближайшем будущем.





Говоря о самом проведении Всебелорусского народного собрания, Мельянцов обозначил, что этот форум может сыграть роль коммуникативного канала между властью и той части общества, которая поддерживает Лукашенко и существующий политический уклад.





Это объясняется тем, что ВНС фактически является съездом пропрезидентского актива, добавил он.





«Делегаты ВНС на местах донесут до выдвинувших их граждан и коллективов решения, принятые на собрании. По крайней мере, такова была идея этого мероприятия», - уточнил он.





Что касается ВНС как диалоговой площадки между властью и протестной частью общества, отмечает Мельянцов, то очевидно, что такая возможность реализована не была.





«На фоне спада протестной активности у белорусских властей укрепилась уверенность в стабилизации политической ситуации и, соответственно, отпала потребность в каком-либо диалоге с оппонентами», - подытожил он.