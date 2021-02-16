ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мельянцов: ВНС сыграло коммуникативную роль между властью и теми, кто поддерживает Лукашенко

16.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ввиду спада протестной активности в Беларуси у власти не было необходимости выстраивать диалог с оппозицией в рамках Всебелорусского народного собрания. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов.


 
По его словам, исходя из речи Президента Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, можно сделать ряд выводов.

«Во-первых, быстрых политических реформ как ответа на поствыборные протесты, не будет. Но будет продолжен процесс конституционной реформы, задуманный задолго до выборов. Во-вторых, стали понятней некоторые детали будущей политической трансформации: будет активизировано контролируемое партийное строительство и партийная политика, усилена роль парламента. При этом ВНС приобретет роль стабилизирующего органа, сдерживающего возможные излишне радикальные решения парламента», - пояснил он.

Другими словами, указывает Мельянцов, речь идет о гарантировании сохранения социально-политического и идеологического наследия Лукашенко. В то же время эксперт не исключает изменения избирательной системы в Беларуси в ближайшем будущем.

Говоря о самом проведении Всебелорусского народного собрания, Мельянцов обозначил, что этот форум может сыграть роль коммуникативного канала между властью и той части общества, которая поддерживает Лукашенко и существующий политический уклад.

Это объясняется тем, что ВНС фактически является съездом пропрезидентского актива, добавил он.

«Делегаты ВНС на местах донесут до выдвинувших их граждан и коллективов решения, принятые на собрании.  По крайней мере, такова была идея этого мероприятия», - уточнил он.

Что касается ВНС как диалоговой площадки между властью и протестной частью общества, отмечает Мельянцов, то очевидно, что такая возможность реализована не была.  

«На фоне спада протестной активности у белорусских властей укрепилась уверенность в стабилизации политической ситуации и, соответственно, отпала потребность в каком-либо диалоге с оппонентами», - подытожил он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ввиду спада протестной активности в Беларуси у власти не было необходимости выстраивать диалог с оппозицией в рамках Всебелорусского народного собрания....
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена экс-главы пула Лукашенко на ОНТ: «Сын спрашивает: «Мама, а за нами не придут?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by