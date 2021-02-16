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До 25 лет грозит водителю за наезд на сотрудников МВД 11 августа

16.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи завершили расследование уголовного дела о наезде на сотрудников МВД, который произошел ночью 11 августа.


Автомобиль, утопленный в водоеме / sk.gov.by​

Обвиняемому минчанину грозит до 25 лет лишения свободы, передает БЕЛТА.

Согласно следствию, около часа ночи 24-летний водитель ехал на BMW по улице Притыцкого. Как заявляют следователи, парень направил свой автомобиль на группу сотрудников милиции, которые были в форме и стояли к нему спиной. Перед этим он, мол, снял регистрационные знаки с авто.

После этого он скрылся с места происшествия. Говорится, что при наезде пострадали пять военнослужащих Внутренних войск МВД в возрасте от 23 до 29 лет.

На следующий день минчанин подал заявление об угоне автомобиля. Однако следствие установило, что владелец утопил свою машину в водоеме. 

На парня завели уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе и по ч. 1 ст. 14 и ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел). Ему грозит от 10 до 25 лет заключения. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
 
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Следователи завершили расследование уголовного дела о наезде на сотрудников МВД, который произошел ночью 11 августа.
 
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