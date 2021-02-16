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Федерация биатлона Беларуси обратилась к болельщикам

16.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Общественное объединение «Белорусская федерация биатлона» считает необходимым обратиться ко всем белорусским любителям биатлона, спортсменам, специалистам и представителям средств массовой информации, к тем, кому небезразлична судьба этого олимпийского вида спорта, по следующим важным моментам.





Сегодня спортсмены, тренеры и специалисты национальной команды Республики Беларусь по биатлону осуществляют планомерную подготовку к зимним Олимпийским играм в Пекине, решая самые смелые задачи с целью повторения и закрепления прежних славных успехов целой плеяды белорусских стреляющих лыжников, в том числе и действующих спортсменок – олимпийских чемпионок Динары Алимбековой и Ирины Кривко.

Кропотливым трудом выстроена научно-методическая система подготовки с использованием мирового опыта в сфере спорта высших достижений. В коллективе атмосфера напряженного труда, взаимного доверия и поддержки, самоотдачи, стимулирующая усилия команды к достижению запланированных результатов.

Вместе с тем события последнего времени свидетельствуют о предпринимаемых усилиях деструктивных сил вовлечь наш коллектив в отвратительную политику проведения различного рода публичных акций с использованием самых низменных методов информационной борьбы. Анонимные «хейтеры» как по команде открыли огонь по членам национальной команды с обвинениями их во всех «смертных грехах», преследуя цель внести разлад в команду. Причем ангажированная активность пришлась на период проведения важнейшего международного соревнования года – чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке и завоевания Анной Сола бронзовой медали.

Нет никаких сомнений, что деятельность ряда «электронных хулиганов», исповедующих оскорбительно-уничижительный эпистолярный жанр своего «творчества», имеет заказной характер и преследует цель внести раскол в наш сплоченный коллектив, в котором очередной успех – это несомненно результат коллективного труда спортсменов, тренеров, сервисменов, врачей, массажистов и других членов команды.

Сомнительные заключения некоторых интернет-ресурсов «кто кого вытянул к титулу» вызывают возмущение. В нашей команде не принято упрекать партнера в неудачах. Один из многочисленных примеров – золотая эстафета в Пхенчхане после неудачного первого этапа (За Беларусь бежала Надежда Скардино, она передала эстафету 10-й с отставанием 46,2 секунды от лидера – Tribuna.com).

Коллектив федерации не намерен прислушиваться к «экспертам-обличителям», преследующим разрушительные цели и чувствующим себя в сети абсолютно безнаказанными, и не позволит уничтожить многолетний труд по созданию дружного и сплоченного коллектива.

Мы обращаемся к любителям спорта, которым дорог наш вид с рта. Будьте бдительны и разборчивы в политической трескотне «ников» и «неймов», пытающихся развалить белорусский биатлон», – говорится в заявлении.

Отметим, что практически вся сборная Беларуси (кроме Анны Солы) подписала провластное письмо спортсменов. Надежда Скардино подписала письмо Свободного объединение спортсменов.
 
 
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