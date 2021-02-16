Бывшие хозяева Осиповичского вагоностроительного завода отсудили 3,2 млн долларов у властей Беларуси









«ДаВинчи» подала в суд на Беларусь в 2019 году. Год назад коммерческий арбитраж постановил взыскать с белорусских властей в лице Совмина «3 230 515,95 доллара в возмещение убытков, причиненных неисполнением обязанности, предусмотренной пунктом 2.7 гарантии правительства Республики Беларусь № 873/138 от 30.06.2011».





Власти Беларуси в лице Минюста подали встречный иск. Но московский арбитраж встал на сторону «ДаВинчи». Минюсту Беларуси в рамках этого спора было отказано в привлечении третьими лицами правительства РФ, Михаила Рабиновича и МИД России. МИД пытались пригласить «для дачи заключения по вопросам предоставления юрисдикционных иммунитетов».





В конце 2020 года Арбитражный суд Московского округа оставил кассационную жалобу белорусской стороны без удовлетворения.





«ДаВинчи» запросила данные о белорусской собственности в Москве для принудительного исполнения решения суда.





По данным информированным источников, дело касается банкротства Осиповичского вагоностроительного завода (ОВЗ).





В «Холдинговой компании «ДаВинчи» 80% долей принадлежит Михаилу Рабиновичу, которому приписывают одну из ключевых ролей при создании ОВЗ.





Год назад стало известно, что власти Беларуси хотят взыскать с бывших хозяев и топ-менеджеров Осиповичского вагоностроительного завода 30 млн евро.





Напомним, ОВЗ был построен в 2013 году на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах с участием БелЖД (26% акций) и российской компании «Гранд Экспресс» (74%). Но спустя два года он так и не вышел на проектные мощности. Более того, практически прекратил свою работу. Российские инвесторы долго спорили с белорусской стороной, кто в этом виноват и чей денежный вклад в проект больше. В итоге гасить обязательства ОВЗ пришлось Минфину Беларуси, под гарантии которого был привлечен кредит Евразийского банка развития на сумму свыше 60 млн долларов.





Далее белорусское правительство для покрытия расходов выставило претензии ОВЗ. Судебный исполнитель организовал торги, по результатам которых все ликвидное имущество завода приобрело Могилевское отделение БелЖД. Работники завода перешли на специально созданный Осиповичский завод транспортного машиностроения. Такой расклад вызвал негативную реакцию в «Гранд Экспрессе». Попытки российской компании достучаться до властей Беларуси и вернуть себе часть активов не принесли результата.





В итоге белорусская сторона и российские бизнесмены заб сали суды различных инстанций многочисленными исками.





В конце 2020 года порт Владивостока перешел под контроль Михаила Рабиновича и связанных с ним структур, пишет «Форбс». Это последний крупный актив бизнесмена Зиявудина Магомедова, который с 2018 года находится под арестом. По данным издания, сделка прошла при поддержке влиятельных знакомых Рабиновича.



