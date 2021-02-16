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Массовая облава: к журналистам и правозащитникам пришли с обысками

16.02.2021 10:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля пришли силовики.

Массовая облава: к журналистам и правозащитникам пришли с обысками
Фото носит иллюстративный характер

Первым об этом успел сообщить заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. Позднее в телеграм-канале БАЖ рассказали, что сотрудники милиции также пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю главы ассоциации Олегу Агееву.

Обновление. По информации БАЖ, Бастунца увезли в офис организации на улице Кальварийской в Минске, где будет проводиться обыск.        

Силовики также явились к правозащитникам и журналистам в Гомеле и Могилеве.

В частности, милиция пришла в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой. Причиной обыска называют уголовное дело по статье 362 УК (убийство сотрудника милиции).

Также идет обыск у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.

Из Могилева сообщают про обыски у правозащитников Алексея Колчина и Бориса Бухеля. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля пришли силовики.
 
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