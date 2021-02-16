|
Массовая облава: к журналистам и правозащитникам пришли с обысками
Источник материала: Навiны
К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля пришли силовики.
Первым об этом успел сообщить заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. Позднее в телеграм-канале БАЖ рассказали, что сотрудники милиции также пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю главы ассоциации Олегу Агееву.
Обновление. По информации БАЖ, Бастунца увезли в офис организации на улице Кальварийской в Минске, где будет проводиться обыск.
Силовики также явились к правозащитникам и журналистам в Гомеле и Могилеве.
В частности, милиция пришла в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой. Причиной обыска называют уголовное дело по статье 362 УК (убийство сотрудника милиции).
Также идет обыск у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.
Из Могилева сообщают про обыски у правозащитников Алексея Колчина и Бориса Бухеля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля пришли силовики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)