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«Пока Лукашенко не уйдет, в Беларуси будет политический кризис — он не разрешится без настоящих переговоров и честных выборов»
Источник материала: Навiны
По мнению Александра Добровольского, советника по политическим вопросам Светланы Тихановской, главным дестабилизирующим ситуацию в Беларуси фактор является нахождение Александра Лукашенко у власти.
В интервью «Радыё Свабода» он
Добровольский подчеркнул, что оппозиция рассчитывает на переговоры с другими структурами и группой чиновников, которые «смогут взять на себя ответственность за страну»: «Нам важен выход из политического кризиса, и мы готовы к диалогу с любым, кто может на это повлиять».
Он отметил, что «диалог» в СИЗО КГБ и ВНС — «это не диалог, а его имитация», которым Лукашенко «все время занимается»: «Корень кризиса в том, что люди голосовали за другого кандидата. Пока Лукашенко не уйдет, в Беларуси будет политический кризис. Он не разрешится без настоящих переговоров и честных выборов».
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«Пока Лукашенко не уйдет, в Беларуси будет политический кризис — он не разрешится без настоящих переговоров и честных выборов»
По мнению Александра Добровольского, советника по политическим вопросам Светланы Тихановской, главным дестабилизирующим ситуацию в Беларуси фактор является...
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