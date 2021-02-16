Минская милиция искала нелегалов в заведениях на Зыбицкой. Сколько нашли?









Рейд проводился с целью «контроля соблюдения требований миграционного законодательства».

В ходе рейда правоохранители с проверкой посетили 13 заведений общепита, расположенных на Зыбицкой , а также более 800 частных адресов.

По результатам проведённых мероприятий, за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности по статьям 23.53 КоАП Республики Беларусь («Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность») и 23.55 КоАП Республики Беларусь («Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства») привлечено 25 иностранных граждан и лиц без гражданства.





Можете себе представить: вы сидите в питейном заведении, выпиваете и тут вваливается ОМОн с проверкой документов. И кто-то еще туризм собрался в Беларуси развивать...Ну-ну...