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Минская милиция искала нелегалов в заведениях на Зыбицкой. Сколько нашли?

16.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичные милиционеры рассказали о рейде по самой тусовочной улице Минска.



Рейд проводился  с целью «контроля соблюдения требований миграционного законодательства».
 
В ходе рейда правоохранители с проверкой посетили 13 заведений общепита, расположенных на Зыбицкой , а также более 800 частных адресов.
 
По результатам проведённых мероприятий, за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности по статьям 23.53 КоАП Республики Беларусь («Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность») и  23.55 КоАП Республики Беларусь («Нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства») привлечено 25 иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Можете себе представить: вы сидите в питейном заведении, выпиваете и тут вваливается ОМОн с проверкой документов. И кто-то еще туризм собрался в Беларуси развивать...Ну-ну...
 
Теги: Минск
 
 
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Столичные милиционеры рассказали о рейде по самой тусовочной улице Минска.
 
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