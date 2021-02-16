ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Люблю Беларусь, люблю Россию». Дзермант "подправил" Макея

16.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский политолог Алексей Дзермант, известный своими высказываниями в защиту Лукашенко и действующей системы, выложил на своей страничке в соцсетях пост-заявление.



В нем он предлагает существенно изменить лозунг, который с подачи главы МИД Владимира Макея был подхвачен выступвшими на  Всебелорусском народном собрании. 

По мнению Дзерманта, в нем не хватает части о любви к России и нашему большому отечеству от Бреста до Владивостока:
 
— Люблю Беларусь, люблю Россию и всё наше большое Отечество от Бреста до Владивостока! - написал Дзермант. 

Напомним, что лозунг "Люблю Беларусь!" это лозунг антироссийского восстания под руководством Кастуся Калиновского. Если признать, что Макей говорил эзоповым языком, то он посылал сигнал всем сторонникам независимости. В России есть люди, которые это поняли и которым это не понравилось. Дзермант поспешил уточнить... 
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский политолог Алексей Дзермант, известный своими высказываниями в защиту Лукашенко и действующей системы, выложил на своей страничке в соцсетях...
 
Новости дня
Новости разные
 
От 30 евро: Белавиа проводит распродажу авиабилетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by