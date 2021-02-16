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От 30 евро: Белавиа проводит распродажу авиабилетов

16.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 февраля белорусская авиакомпания Белавиа проводит акцию: в этот день можно купить билеты с большими скидками по тринадцати направлениям.




Улететь дешевле, чем обычно, можно будет с 17 февраля по 27 марта.
 
Вот какие цены обещает перевозчик: 
 — Киев в обе стороны — 38 евро +таксы и сборы;
— Варшава в обе стороны — 31 евро + таксы и сборы;
— Дубай в обе стороны — от 123 евро + таксы и сборы. 
 
 
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16 февраля белорусская авиакомпания Белавиа проводит акцию: в этот день можно купить билеты с большими скидками по тринадцати направлениям.
 
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