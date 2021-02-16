В небе над Минском появилась огромная красная полоса. Что это?

Источник материала: Onliner

С утра пораньше многие горожане могли видеть в небе красивую красную полосу, отделившую небо от земли. Зануды скажут, что это всего лишь конденсационный след самолета, красиво подсвеченный восходящим солнцем, но мы предлагаем помечтать. В нашем опросе мы собрали самые реалистичные варианты, объясняющие произошедшее. Голосуем и дополняем наши предположения своими комментариями.













Что это за чертовщина?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Это Билл Гейтс рассыпает чипы Пришельцы! А мне не верили! Какая полоса? Я ничего не вижу Это знамение! Я читал. Нашу планету снесут Голосовать