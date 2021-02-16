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В небе над Минском появилась огромная красная полоса. Что это?

16.02.2021 10:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С утра пораньше многие горожане могли видеть в небе красивую красную полосу, отделившую небо от земли. Зануды скажут, что это всего лишь конденсационный след самолета, красиво подсвеченный восходящим солнцем, но мы предлагаем помечтать. В нашем опросе мы собрали самые реалистичные варианты, объясняющие произошедшее. Голосуем и дополняем наши предположения своими комментариями.

В небе над Минском появилась огромная красная полоса. Что это?
В небе над Минском появилась огромная красная полоса. Что это?
В небе над Минском появилась огромная красная полоса. Что это?
Что это за чертовщина?

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С утра пораньше многие горожане могли видеть в небе красивую красную полосу, отделившую небо от земли. Зануды скажут, что это всего лишь конденсационный след...
 
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