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В небе над Минском появилась огромная красная полоса. Что это?
Источник материала: Onliner
С утра пораньше многие горожане могли видеть в небе красивую красную полосу, отделившую небо от земли. Зануды скажут, что это всего лишь конденсационный след самолета, красиво подсвеченный восходящим солнцем, но мы предлагаем помечтать. В нашем опросе мы собрали самые реалистичные варианты, объясняющие произошедшее. Голосуем и дополняем наши предположения своими комментариями.
Что это за чертовщина?
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С утра пораньше многие горожане могли видеть в небе красивую красную полосу, отделившую небо от земли. Зануды скажут, что это всего лишь конденсационный след...
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