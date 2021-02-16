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Новый Mercedes C-Class представят 23 февраля

16.02.2021 10:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-служба Daimler пообещала представить новое поколение Mercedes C-Class ровно через неделю — 23 февраля. Судя по тизеру, немцы покажут сразу седан и универсал модели. А если повезет, выкатят еще и C-Class All-Terrain.

Все без исключения силовые агрегаты для C-Class будут идти с дополнительным электромотором. Простых бензиновых и дизельных «Цешек», похоже, больше не будет никогда. Наиболее доступные исполнения модели получат установки типа «мягкий гибрид», а топовые версии смогут похвастаться полноценными plug-in-установками. Для Mercedes W206 будут доступны исключительно 4-цилиндровые двигатели. Даже С63, по предварительным данным, получит 2,0 PHEV мощностью около 500 л. с.

Новый Mercedes C-Class представят 23 февраля

Салон во многом повторит стилистику флагманского Mercedes S-Class W223. Это значит, для машины предложат виртуальную приборную панель и второе поколение MBUX с портретной ориентацией. Судя по тизеру, оптика у Mercedes C-Class'2022 будет более округлой, нежели у нынешней «Эски». LED-рисунок фар тоже будет отличаться.

Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1985 г.в., 304 965 км
бордовый, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
5158 р.
1999$ / 1647€
Mercedes-Benz 190 (W201) I, 1986 г.в., 223 222 км
голубой, седан, дизель 2 л, механическая, задний привод
3097 р.
1200$ / 989€
Mercedes-Benz 190 (W201) I Обмен, 1986 г.в., 297 800 км
черный, седан, бензин 2.6 л, механическая, задний привод
6451 р.
2500$ / 2060€
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Пресс-служба Daimler пообещала представить новое поколение Mercedes C-Class ровно через неделю — 23 февраля. Судя по тизеру, немцы покажут сразу седан и универсал модели. А...
 
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