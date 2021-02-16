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По всей Беларуси массово проходят обыски у журналистов и правозащитников обновляется
Источник материала: Хартия'97
По всей Беларуси массово проходят обыски у журналистов и правозащитников <i>обновляется</i>
Узурпатор скатился в полный беспредел.
Рано утром пресс-секретарь общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) Борис Горецкий успел сообщить, что к нему пришли силовики. После стало известно, что они пришли также к юристу БАЖ Олегу Агееву и председателю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу. Кроме того, у журналистов и правозащитников в разных городах также проходят обыски, сообщает
«Андрея Бастунца увозят сотрудники ГУВД Мингорисполкома. По крайней мере, так они представились. Дома обыск не проводится, но Бастунца забирают, так как обыск будет проводиться в офисе БАЖ. Милиционеры ведут себя вежливо и призывают не беспокоиться», — сообщила жена Андрея Бастунца Сабина Брило.
Почему в офисе БАЖ будет проводиться обыск — она не знает. На соответствующий вопрос сотрудники милиции отвечают, что все нужные бумаги покажут, когда придет время.
С Горецким и Агеевым связаться не удалось: телефон Горецкого доступен, но он не отвечает на звонки, Агеева — отключен.
Сабина Брило также сообщила, что обыск прошел у нее дома — сотрудники милиции изъяли телефоны у ее сына и его девушки.
«Около 8.55 в офис БАЖ приехала группа из нескольких человек. Они представились сотрудниками министерства внутренних дел. Сказали, что в офисе будут проводиться оперативно-следственные действия. С ними и Андрей Бастунец», — сообщает журналист tut.by.
Пришли к журналистам и правозащитникам по всей стране
С самого утра 16 февраля в дом к Гомельской журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой приехали омоновцы. Они требуют открыть двери дома. Сообщается предварительно, что следователи проводят обыск в рамках уголовного дела по статье 362 УК РБ (убийство сотрудника органов внутренних дел), сообщает
Обыск в это время проводится у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.
Сообщается о том, что обыски начались у членов Могилевского отделения «Весны» Алексея Колчина и Бориса Бухеля.
В Могилеве обыск проводится на квартире журналиста-фрилансера Алеся Буракова-младшего.
С обыском пришли к координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси», правозащитнику «Весны» Андрею Полуда.
Обыск начался у руководителя Мозырского отделения «Весны» Владимира Телепуна, а также у руководителя Светлогорского отделения «Весны» Елены Маслюковой.
Сообщается, что обыски проводятся в том числе и сотрудниками отделов по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК).
Прошел обыск у родителей витебской правозащитницы Ирины Третьяковой. Искали документы. Забрали флэшку и книжку «Мониторинг отделений милиции». Сама Ирина на свободе.
Начался обыск у пресс-секретаря Белорусского Дома прав человека имени Бориса Звозкова Евгении Паращенко.
С обыском приходили к минской правозащитнице «Весны» Наталье Сацункевич. Долго стучали в дверь, сейчас там тихо. Но позже обыск всё-таки начался.
Не отвечают телефоны еще некоторых сотрудников ПЦ «Весна», ситуация выясняется.
В частности, недоступен пока брестский правозащитник Владимир Величкин, не отвечает и его жена.
В Бресте пришли с обысками к родителям волонтеров Екатерины Божко и Анны Богданович.
Обыск прошел у юристки Кристины Рихтер (ст.342 УК), забрали телефон, документы, причастные к деятельности БАЖ.
Обыск в Гомеле также проходит у активиста и волонтера Валерия Слепухина.
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Узурпатор скатился в полный беспредел.
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