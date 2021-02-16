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Медики с самого утра вышли на акции в поддержку Артема Сорокина и Екатерины Борисевич

16.02.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики с самого утра вышли на акции в поддержку Артема Сорокина и Екатерины Борисевич

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  • 16.02.2021, 9:38
Медики с самого утра вышли на акции в поддержку Артема Сорокина и Екатерины Борисевич

Партизаны с улиц Захарова-Пулихова в Минске присоединились к протестам врачей.

Утро началось с акций поддержки нашего коллеги Артема Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич «суд» над которыми пройдет 19.02.21 в Доме правосудия города Минска, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Их будут судить за вымышленное государственными лжецами деяние, в то время, как настоящие преступники все еще находятся на свободе.

Партизаны улиц Захарова-Пулихова, медики и немедики уже присоединились к нашим акциям поддержки, присоединяйтесь и вы!

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Теги: Минск
 
 
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Партизаны с улиц Захарова-Пулихова в Минске присоединились к протестам врачей.
 
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