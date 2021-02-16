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В США рассказали об уничтожении российского оружия в Сирии, Ливии и Карабахе

16.02.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В США рассказали об уничтожении российского оружия в Сирии, Ливии и Карабахе

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  • 16.02.2021, 9:19
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В США рассказали об уничтожении российского оружия в Сирии, Ливии и Карабахе
Фото: Public Domain / Wikimedia

Наиболее эффективными против военной техники РФ оказались турецкие и израильские дроны.

Вооружение и техника российского производства, в частности, бронированные боевые машины и системы противовоздушной обороны (ПВО), уничтожались в последние годы в ходе многочисленных конфликтов, например, в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, благодаря использованию современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказывает Defense News (перевод — lenta.ru).

Согласно изданию, в Ливии «Панцири» уничтожались беспилотником Bayraktar TB2 турецкого производства, а С-300 «Фаворит» в Нагорном Карабахе — дроном Harop израильского производства. Там же утверждается, что в ходе последнего конфликта было ликвидировано 134 армянских танка против 22 азербайджанских.

«Ливия, Нагорный Карабах, а также Сирия только что показали нам, что если полевые силы не могут защитить свое воздушное пространство, то крупномасштабное использование беспилотников может сделать жизнь чрезвычайно опасной», — считает научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк.

Эксперт отметил, что турецкие БПЛА созданы на основе израильских и получают западные комплектующие, хотя Анкара приступила к работе над собственными беспилотниками «после разочарований по поводу ограничений, установленных на использование израильских систем».

Согласно Бронку, БПЛА нельзя считать неуязвимым оружием, поскольку против них эффективно применение, в частности, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эксперт отмечает, что у американских и британских беспилотников MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper в Сирии «было много проблем» с российскими системами РЭБ. По его мнению, странам, не располагающим развитой боевой авиацией, сбалансировать угрозу БПЛА позволит усиление ПВО.

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Наиболее эффективными против военной техники РФ оказались турецкие и израильские дроны.
 
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