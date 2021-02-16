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Фотофакт: В небе над Минском появился огромный «бело-красно-белый флаг»

16.02.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фотофакт: В небе над Минском появился огромный «бело-красно-белый флаг»

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  • 16.02.2021, 9:17
  • 1,550
Фотофакт: В небе над Минском появился огромный «бело-красно-белый флаг»

Сегодня утром жители столицы наблюдали необычное явление.

Сегодня с утра минчане наблюдают необычный природный рисунок. В небе над столицей появился огромный «бело-красно-белый флаг».

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».




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Сегодня утром жители столицы наблюдали необычное явление.
 
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