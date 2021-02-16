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Фотофакт: В небе над Минском появился огромный «бело-красно-белый флаг»
Источник материала: Хартия'97
Фотофакт: В небе над Минском появился огромный «бело-красно-белый флаг»
Сегодня утром жители столицы наблюдали необычное явление.
Сегодня с утра минчане наблюдают необычный природный рисунок. В небе над столицей появился огромный «бело-красно-белый флаг».
Фото опубликовал телеграм-канал
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Сегодня утром жители столицы наблюдали необычное явление.
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