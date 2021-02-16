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СК прокомментировал волну обысков, накрывшую сегодня страну
Источник материала: Навiны
В Следственном комитете прокомментировали серию обысков, которые проходят во многих городах страны.
СК отмечает, что действия проходят в рамках «расследования уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК».
Так, в частности, отмечается, что «в рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные».
«Хозяйничают» в офисах организаций сотрудники ГУБОПиК (мероприятия санкционированы Генпрокуратурой).
Ранее сообщалось, что силовики
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В Следственном комитете прокомментировали серию обысков, которые проходят во многих городах страны.
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