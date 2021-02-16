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СК прокомментировал волну обысков, накрывшую сегодня страну

16.02.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Следственном комитете прокомментировали серию обысков, которые проходят во многих городах страны.

СК прокомментировал волну обысков, накрывшую сегодня страну

СК отмечает, что действия проходят в рамках «расследования уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК».

Так, в частности, отмечается, что «в рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные».

«Хозяйничают» в офисах организаций сотрудники ГУБОПиК (мероприятия санкционированы Генпрокуратурой).

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками к руководству Белорусской ассоциации журналистов (из дома забрали председателя организации Андрея Бастунца и отвезли в офис БАЖ для обыска), а также у ряда правозащитников.

 
 
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В Следственном комитете прокомментировали серию обысков, которые проходят во многих городах страны.
 
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