Поздно ночью под Минском нашли пропавшего ребенка

Поисковая операция, которую развернули экстренные службы накануне поздно вечером, увенчалась успехом.



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По данным МЧС, в понедельник в 21:04 поступило сообщение о пропавшем возле агрогородка Гатово (Минский район) 11-летнем мальчике.

Как сообщается, ребенок был обнаружен во вторник в 00:30. Малолетнего нашли милиционеры.

В настоящее время с ним все хорошо, в медпомощи не нуждается.