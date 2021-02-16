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Поздно ночью под Минском нашли пропавшего ребенка
Источник материала: Навiны
Поисковая операция, которую развернули экстренные службы накануне поздно вечером, увенчалась успехом.
По данным МЧС, в понедельник в 21:04 поступило сообщение о пропавшем возле агрогородка Гатово (Минский район) 11-летнем мальчике.
Как сообщается, ребенок был обнаружен во вторник в 00:30. Малолетнего нашли милиционеры.
В настоящее время с ним все хорошо, в медпомощи не нуждается.
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Поисковая операция, которую развернули экстренные службы накануне поздно вечером, увенчалась успехом.
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