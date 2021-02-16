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Поздно ночью под Минском нашли пропавшего ребенка

16.02.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Поисковая операция, которую развернули экстренные службы накануне поздно вечером, увенчалась успехом.

Поздно ночью под Минском нашли пропавшего ребенка
Фото носит иллюстративный характер

По данным МЧС, в понедельник в 21:04 поступило сообщение о пропавшем возле агрогородка Гатово (Минский район) 11-летнем мальчике.

Как сообщается, ребенок был обнаружен во вторник в 00:30. Малолетнего нашли милиционеры.

В настоящее время с ним все хорошо, в медпомощи не нуждается.

 
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Поисковая операция, которую развернули экстренные службы накануне поздно вечером, увенчалась успехом.
 
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