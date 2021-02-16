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Романчук: КГК предлагает уничтожить предпринимателей как класс

16.02.2021 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению руководителя Центра Мизеса Ярослава Романчука, новшества Комитета государственного контроля направлены на то, чтобы «уничтожить индивидуальных предпринимателей как класс, как особую организационно-правовую форму». Именно так он оценивает письмо КГК Минфину.

Романчук: КГК предлагает уничтожить предпринимателей как класс

«Это война. Социально-экономический геноцид. Война контрольно-силовых войск против предпринимателей, их наемных работников и членов их семей. Регуляторный, налоговый залп напалмом против ИП направлен на радикальное сокращение/полное уничтожение источника дохода для ~ 700 тысяч человек», — считает эксперт.

Он называет предложение контролеров местью ИП за «гражданскую позицию, за требования быть честным, соблюдать Конституцию (равенство условий хозяйствования)».

«Предложения КГК — это яркий пример того, как церберы выслуживаются перед своим начальником, как они бегут впереди паровоза, как контрольно-силовые структуры стараются выиграть внутреннюю борьбу за коврижки от главного. Они сформулированы не как предложения по поддержке людей в кризис. В них нет здравого смысла. КГК не дружит с экономической наукой. Контролерам чужда солидарность с теми, кто многие годы на свой страх и риск, на свои деньги кормит свои семьи, создает рабочие места, платит налоги и удовлетворяет потребителя. Лукашенко крикнул КГК — «Фас!», Комитет госконтроля ответил «Есть!»

Романчук считает, что предложения КГК в своей совокупности — это, как «бросить атомную бомбу на сотни тысяч экономически активных белорусов:

1) отмена единого налога, замена его УСН;

2) повышение налога по УСН до 16% на юридические, бухгалтерские, маркетинговые, консультационные и иные услуги с «незначительными затратами»;

3) введение для индивидуальных предпринимателей платы в 13% за снятие наличных свыше BYN3000 в месяц (вариант: свыше 3-х средних ЗП по стране)

4) увеличение платежей в ФСЗН;

5) усиление уголовной ответственности за правонарушения в налоговой сфере, введение уголовной ответственности за выплаты в конвертах и неуплату в ФСЗН».

Экономист полагает, такие предложения — это «смертельный удар под дых и без того слабых ИП. За редким исключением людям (ИП) для спасения своей семьи, своих материальных активов и резервов остается единственный выход — закрыться, распродать всё, что есть, затихариться или уехать. Или всеми возможными средствами отстаивать свое право человеком зваться».

 
 
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По мнению руководителя Центра Мизеса Ярослава Романчука, новшества Комитета государственного контроля направлены на то, чтобы «уничтожить индивидуальных...
 
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