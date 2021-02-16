Футболист Игорь Бобко: «Миллионеры – это не про нас»

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Ганцевчанин Игорь Бобко одиннадцатый сезон играет в футбольном клубе «Слуцк». Для 35-летнего футболиста это солидный стаж, проведённый на поле. Корреспонденты «ПР» поговорили со спортсменом о том, как он попал в большой футбол, о семье, зарплате и о планах на будущее.

«В Высшей лиге – седьмой сезон»

Играть в футбол Игорь Бобко начал с детства. До темноты гоняли с друзьями мяч во дворах. Способного мальчишку во время одного из футбольных поединков заметил тренер ганцевического любительского клуба «Пищевик» Андрей Железный. Поинтересовался у Игоря, не хочет ли он прийти на тренировку. Тот с радостью согласился. Можно сказать, именно в этот момент началась спортивная карьера нашего земляка.

После школы Игорь поступил в Белорусский государственный университет физической культуры на отделение футбола. Играл в клубах «Кобрин», СКВИЧ (Минск), ПМЦ (Поставы), «Городея». Потом была армия. После службы приехал на просмотр в ФК Слуцк». И парня взяли в команду.





– Там я обосновался и начал играть в футбол уже профессионально, – рассказывает Игорь. – Тогда команда только заявляла о себе. На профессиональном уровне она выступает с 2008 года. В сезоне 2013 «Слуцк» завоевал право выступить в Высшей футбольной лиге. В этой команде я играю одиннадцатый сезон, в Высшей лиге – седьмой сезон.





– Ты помнишь свой лучший гол?





– Мы играли с «Белшиной» в 2016 году. Я подхватил в центре мяч. Прошёл метров 20 и с 25 метров забил гол. Было потрясающе!





По словам Игоря Бобко (его позиция в команде – левый полузащитник), тренировки проходят пять – шесть дней в неделю.





– Иногда свободного времени нет совсем, – продолжает наш собеседник. – Тренировки разные: тактические, с уклоном на физику, силовые, совмещённые. Мы, футболисты постарше, помогаем молодым. Где-то что-то советуем, подсказываем. Сейчас за «Слуцк» будет играть ганцевчанин Кирилл Кладько. Приятно видеть своих земляков на поле.





– Скажи честно, можно ли на футболе в Беларуси хорошо зарабатывать?





– В Высшей лиге можно. Однако многое зависит от команды. На самом деле даже в «вышке» многие футболисты получают не такие уж и огромные деньги, – говорит Игорь. – Хорошо тем, кто играет в таких клубах, как «Шахтёр», «БАТЭ», «Динамо-Минск», «Динамо-Брест». Но вообще понятие миллионеры – это не про нас. В нашем футболе такого нет. Да и болельщиков сейчас не «ахти» – финансовые проблемы у людей. Многим не до спорта. Раньше ходили на футбол чаще и больше, чем сейчас.





Свою зарплату в клубе Игрь нам не назвал. Если верить сайту transfermarkt.ru, стоимость игрока сейчас 50 тысяч евро. А шесть лет назад она была на уровне 250 тысяч евро.

«Планирую стать детским тренером»

– У тебя подрастают сын и дочка. Сын пошёл по стопам папы?





– Да, у нас с женой Екатериной (она тоже из Ганцевичей) двое детей – Алексею сейчас 10 лет, Евгении – 4 года, – рассказывает спортсмен. – Сын тоже занимается футболом. Моя семья живёт в Барановичах. Сам я тренируюсь в Слуцке. Приезжаю и уезжаю. У нас ненормированный график тренировок. Поэтому иногда могу три дня подряд побыть с семьёй, а иногда совсем времени на дом нет…













Игорь Бобко с семьёй





Игорь Бобко признался корреспондентам «ПР», что скоро собирается заканчивать спортивную карьеру:





– Мне 35 лет. Планирую заняться тренерской деятельностью, – делится футболист. – Скорее всего, буду работать с детьми. Но пока всё в процессе обдумывания. У меня в прошлом году была серьёзная травма колена. Начался серьёзный сбой. Поэтому тренерство – это то, что мне импонирует после завершения карьеры игрока.





– Игорь, а ты в Ганцевичах часто бываешь?





– Бываю, а как иначе? Здесь живут мои родители, родители жены, другие родственники. Постоянно интересуюсь, что здесь происходит, просматриваю ганцевичские сайты. Если есть интересующая меня информация на «Ганцавіцкім часе», я всегда посмотрю. В особенности материалы на спортивные темы.





А на прощание Игорь рассказал нам о своей мечте, которая, как оказалось, тоже связана с футболом.





– Мечтаю побывать в Европе на топовом футбольном матче. Скорее всего, на игре «Барселона» – «Реал Мадрид».





Ну что ж, пожелаем Игорь успехов и, как говорится, сбычи мечт!