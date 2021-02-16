СК прокомментировал обыски у журналистов и правозащитников

СК проводит расследование уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.





«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», — говорится в заявлении.





Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.





Напомним, утром 16 февраля начались и проходят обыски у руководства Белорусской ассоциации журналистов, правозащитников и журналистов по всей стране. На данный момент в списках тех, у кого проходит или прошел более двух десятков человек. Силовики также работают в офисе БАЖ и независимого профсоюза РЭП.



