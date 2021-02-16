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СК прокомментировал обыски у журналистов и правозащитников

16.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по массовым беспорядкам. Обыски у журналистов и правозащитников проходят с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СК проводит расследование уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», — говорится в заявлении.

Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.

Напомним, утром 16 февраля начались и проходят обыски у руководства Белорусской ассоциации журналистов, правозащитников и журналистов по всей стране. На данный момент в списках тех, у кого проходит или прошел более двух десятков человек. Силовики также работают в офисе БАЖ и независимого профсоюза РЭП.
 
 
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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по массовым беспорядкам. Обыски у журналистов и правозащитников проходят с целью установления...
 
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