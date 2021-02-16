Сергей Игнатович: если бы таких людей, как Чиж и Зайцев, было больше, белорусский футбол поднялся бы на иной уровень

















- Кто круче из футбольных меценатов, в чьих командах вы выступали: Юрий Чиж или Александр Зайцев?





- Оба по-своему очень крутые. Хотя бы потому, что начали вкладывать деньги в футбол. В стране мало частных команд, и, если бы таких людей было больше, не сомневаюсь, белорусский футбол поднялся бы на совершенно иной уровень.



