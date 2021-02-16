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ФПБ: цены на продукцию отечественных сельхозпроизводителей продолжают упорно расти

16.02.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ростом цен на овощи белорусского производства обеспокоена Федерация профсоюзов Беларуси. Что они предлагают?

Цены на продукцию отечественных сельхозпроизводителей продолжают упорно расти, отмечается в сообщении ФПБ. По результатам их мониторинга, отмечен рост цен практически на все виды традиционных для питания белорусов овощей – капусту, картофель, лук, морковь, свеклу, где по сравнению с январем прошлого года рост составил до 25%.

В тоже время по итогам январского мониторинга (по сравнению с декабрем 2020 года) по уверениям ФПБ, потребительские цены на колбасные изделия, масло животное, муку, рис остались на прежнем уровне. А говядина, молоко, свинина, сметана, творог, хлеб и вовсе немного упали в цене.

Как сообщали «ННВ», согласно статистике в Витебской области, цены на продовольственные товары за январь успели вырасти на 1,6%, а с января 2020 года — на 6,8. В то же время по подсчетам нашей редакции, за год картофель подорожал более чем на 70%, морковь — на 67%, вареная колбаса — на 33%.

В ответ на упорный рост цен ФПБ предлагает созвать на своей площадке всех заинтересованных представителей экспертного Совета по вопросам цен и тарифов, производителей, переработчиков, розничных сетей, а также соответствующих министерств и ведомств, сообщает интернет-издание федерации.

Оказывается, у провластных профсоюзов есть серьезные нарекания в отношении формирования стабилизационных фондов. Поэтому они предлагают ввести принципиально новые механизмы по формированию стабилизационных фондов и в целом поставок этой группы товаров (продовольствия белорусского производства — ред.) на рынок. В частности, ФПБ выступает за систему долгосрочных контрактов между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь зимне-весенний период.
 
 
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Ростом цен на овощи белорусского производства обеспокоена Федерация профсоюзов Беларуси. Что они предлагают?
 
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