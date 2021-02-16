«Терминатор» и «живодер» с кистенем, за которым перед выборами следили спецслужбы. История-триллер о могилевском парне

Фото: mspring.media





Алексей Мельников получил семь лет колонии усиленного режима и штраф в 1450 рублей. Генеральная прокуратура утверждала, что «ранее судимый М., воодушевившись размещенными в сети Интернет, в том числе на Telegram- и Youtube-каналах, призывами к массовым беспорядкам, которые сопровождались бы насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти на территории Беларуси, принял решение присоединиться к такой противоправной деятельности». На прошлой неделе в суде Октябрьского района Могилева 26-летнийполучил семь лет колонии усиленного режима и штраф в 1450 рублей. Генеральная прокуратура утверждала, что «ранее судимый М., воодушевившись размещенными в сети Интернет, в том числе на Telegram- и Youtube-каналах, призывами к массовым беспорядкам, которые сопровождались бы насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти на территории Беларуси, принял решение присоединиться к такой противоправной деятельности».





7 лет — это пока самый большой срок в судах Могилевской области, который получали «политические» после августовских событий.





На политическую мотивацию приговора указывала одна из статьей, по которым обвинили парня — ч.2 ст.293 («Массовые беспорядки»). По ней проходят обвиняемыми или осуждены десятки людей по всей Беларуси, задержанные после массовых акций протеста и признанные политзаключенными.





По данным следствия, Алексей Мельников aka Леха Терминатор собирался устроить тарарам в день президентских выборов. Но разобраться в истории до конца невозможно, пишет mspring.media.





На прошлой неделе в суде Октябрьского района Могилева 26-летний Алексей Мельников получил семь лет колонии усиленного режима и штраф в 1450 рублей. Генеральная прокуратура утверждала, что «ранее судимый М., воодушевившись размещенными в сети Интернет, в том числе на Telegram- и Youtube-каналах, призывами к массовым беспорядкам, которые сопровождались бы насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти на территории Беларуси, принял решение присоединиться к такой противоправной деятельности».





7 лет — это пока самый большой срок в судах Могилевской области, который получали «политические» после августовских событий.





На политическую мотивацию приговора указывала одна из статьей, по которым обвинили парня — ч.2 ст.293 («Массовые беспорядки»). По ней проходят обвиняемыми или осуждены десятки людей по всей Беларуси, задержанные после массовых акций протеста и признанные политзаключенными.





Однако другие статьи, которые вменялись Мельникову, указывали на то, что в этом уголовном деле все непросто. Судья Ольга Заричнюк признала его виновным в подготовке к участию в массовых беспорядках с насилием над личностью, погромами и вооруженным сопротивлением властям, а также в незаконных действиях с огнестрельным оружием и устройствами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Все это касается дня президентских выборов, 9 августа 2020 года.





И это почти все, что мы знаем об уголовном деле, поскольку судебный процесс проходил в закрытом режиме.

НЕ СТУЧИТЕ, ЗАКРЫТО

В основном вся информация, которую можно добыть по делу Алексея Мельникова, содержится в сообщении Генеральной прокуратуры от 2 декабря 2020 года. В нём подсудимый фигурирует под именем М.





По заявлению Генпрокуратуры, Мельников изготовил не менее пяти самодельных зажигательных устройств, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, приискал складной нож, конструктивно схожий с холодным оружием, а также «иные средства и орудия преступления».





Задержали Мельникова в день выборов — 9 августа. Надзорный орган отметил, что Мельников пытался перевезти из Могилева в Минск «петарды, три самодельных зажигательных устройства, содержащих дымообразующие пиротехнические составы, и нож».





Дома у Мельникова обнаружили двуствольное оружие, пригодное для стрельбы. Уголовным делом занималось Главное управление Следственного комитета Республики Беларусь — то есть оставить дело на местных следователей силовики не решились.





Если в деле Мельникова все так, как утверждает следствие, то перед нами оказался идеальный кейс для государственной пропаганды. Азаренок и Муковозчик при должном нагнетании получили бы идеальную картинку с фактами про буйствующего «змагара», который намеревался нанести урон людям и инфраструктуре. Однако процесс сделали максимально закрытым, пустив журналистов только на оглашение.





Впрочем, закрытость процесса может объясняться тем, что спецслужбы, ведшие оперативную разработку парня, не захотели раскрывать методы своей операции — такое встречалось и раньше.

«ОХОТА НА ВЕДЬМ» БЕЗ АДВОКАТА И РОДСТВЕННИКОВ

Адвоката у Мельникова не было. По его словам, он сам отказался от защитника, поскольку у него не было на него денег и он не видел в нем смысла.





Друзей и родственников Мельникова также не удалось отыскать. Обычно в таких случаях под дверями всегда находятся близкие подсудимого, однако не в этом случае — сложилось впечатление, что парень является крайне одиноким сиротой без каких-либо связей. Или же от него все массово отвернулись — остается только гадать.





Правда, сам Мельников не произвел впечатление угнетенного человека. За те пару минут, что он успел пообщаться с журналистами, он не выказал какой-то грусти или печали, сказав лишь, что приговор — слишком жесткий и что силовики занимались «охотой на ведьм». Человек, получивший семь лет колонии, вел себя спокойнее, чем некоторые люди, которых отправляют на год «химии».

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОРУЖИЕ В XXI ВЕКЕ

Что именно хотел сделать в день выборов 9 августа Алексей Мельников — загадка. Но если верить тому списку вещественных доказательств, который судья Ольга Заричнюк зачитала во время приговора, то ничего хорошего его деятельность не сулила.





Например, дома у него обнаружили незарегистрированное ручное двуствольное гладкоствольное оружие — его хранение Мельников признал.





Дальше — интереснее. Силовики изъяли у Алексея кастет (ещё объяснимо) и кистень (уже менее объяснимо). Если вы не знаете, что такое кистень, то это — оружие, которое встречается на наших землях примерно с XIV века. Выглядит оно примерно вот так:









Изображение носит иллюстративный характер, warbook.club





Чтобы устраивать беспорядки с кистенем, нужно, конечно, иметь богатую фантазию. С остальным изъятым все ещё непонятнее:





«4 предмета, сходных с составными частями огнестрельного оружия, 7 упаковок с сыпучим веществом, 8 емкостей с сыпучим веществом, 4 куска вещества белого цвета, 7 емкостей с жидкостями». Если про ёмкости с жидкостями ещё можно предположить, что это некий аналог «коктейля Молотова», то что за сыпучие вещества и куски белого цвета? Туда же относится «предмет цилиндрической формы — пиротехническое изделие кустарного производства».





К слову, пиротехникой Мельников, согласно следствию, озаботился особенно. У него нашли упаковку петард MAXSEM Crazy robots P1008. Судя по отзывам на форумах и характеристикам в интернет-магазинах, это крайне мощные петарды, аналогичные «Корсар-8». Их особенность в том, что при срабатывании они дают звук, как во время взрыва (а не обычный хлопок) — крайне сомнительное развлечение, мягко говоря.





Но у Алексея Мельникова, по некоторым данным, были и похуже. Вернее, у его альтер-эго — Лехи Терминатора.

ВОЗМОЖНЫЙ УБИЙЦА ЖИВОТНЫХ?

На протяжении нескольких процессов, когда Алексея Мельникова заводили в зал суда, журналисты пытались четко его сфотографировать, чтобы обнаружить хоть какую-то информацию о молодом человеке. Все осложнялось тем, что подсудимый всегда был в медицинской маске и шапке.





Но у корреспондента БелаПАН получилось. Он углядел сходство в комплекции и открытых чертах лица Мельникова и некоего Лехи Терминатора.

















Вот тут стало гораздо интереснее.





Данные о Лехе Терминаторе размещены на форуме «Картотека живодёров и их пропагандистов». Там ему посвящен пост, в котором утверждается, что Алексей Мельников, он же Лёха Терминатор, родился 20.10.1994 в Могилеве. Также есть скрины из соцсетей, в которых он в 2015 году называет себя догхантером и истребил несколько десятков собак. По уточнению форумчан, делал он это с помощью отстрела и отравления ацетатом свинца.









Приведены изображения с сообщениями со страницы Лехи Терминатора Вконтакте, в которых он рассказывает, какие вещества подходят для отравления собак. На данный момент страница удалена.





Информация о том, что Леха Терминатор убивает собак, содержится также в группе могилевских зоозащитников «Доброе сердце» за 7 января 2014 года. Алексей там активно участвовал в комментариях, пытаясь отбиться от обвинений в догхантерстве.





На суде Мельников подтвердил, что он тот самый Леха Терминатор. Убивал ли он собак — доподлинно неизвестно, однако его комментарии, где он утверждает об этом, как минимум вызывают вопросы.





Из интересных деталей, о которых можно утверждать точно — ранее Алексей Мельников уже был судим, однако нет информации по какой статье УК РБ. Вероятно, этим он и привлек внимание силовых структур, которые, очевидно, следили за ним накануне выборов.

ОРМ

ОРМ расшифровывается как «оперативно-розыскные мероприятия». Мельникова совершенно точно «вели» — в материалах дела есть видеозапись от 9 августа с камер наблюдения торгового объекта по ул. Гагарина, 79. Это гипермаркет «Е-сити».





Кроме того, спецслужбы следили за Мельниковым через сети электросвязи (телефон, интернет).





Результаты ОРМ сохранены на дисках и были приобщены к материалам дела. Они в дальнейшем будут храниться в уголовном деле.





Учитывая, что суд был закрытый, велика вероятность, что на Мельникова были истрачены силы и способы, которые составляют тайну методов оперативной работы. Жаль, что сам он не рассказал журналистам подробностей своего задержания.





Свою вину по всем статьям он не признал, кроме эпизода с хранением двустволки. Он также не знает, почему суд был закрытым.

МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ

Суд подарил детектив, который оставил больше вопросов, чем ответов для общественности.





Действительно ли Мельников виновен во всем, что ему приписали?





Или Мельников — повернутый радикал, который хотел устроить экстремистский акт в столице?





Есть ли политическая подоплека в этом деле?





За что получил первый уголовный приговор Алексей?





Действительно ли он бывший догхантер?





Где все его друзья и родственники?





Почему на самом деле закрыли судебный процесс?





Ответов на эти вопросы у нас для вас нет. И узнаем мы их, судя по всему, не раньше, чем через 7 лет.