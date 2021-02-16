Доллар и евро падают, российский рубль уверенно растет

Источник материала: Onliner

Кажется, вся белорусская реальность далека от стабильности. Вторник на валютно-фондовой бирже не задался для евро и доллара: оба они начали день с падения. А что касается российского рубля, дела у него идут вполне неплохо. Он единственный растет и чувствует себя хорошо.

Итак, с начала торгов доллар упал на 0,20 копейки и торгуется по 2,5785 рубля.

Что касается евро, он повторяет судьбу коллеги. Евро потерял 0,36 копейки и сейчас находится на отметке 3,1283 рубля.

Сотня российских рублей поднялась на 0,03 копейки и торгуется по 3,5203 рубля.

Напомним, вчера доллар упал на 0,81 копейки и торговался по 2,5805 рубля. Евро сбросил 0,036 копейки и стоил 3,1319 рубля. Сотня российских рублей закончила торги по 3,52 белорусского.