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Geely показала 61-процентный рост в России и намерена закрепить успех в 2021 году
Источник материала: Onliner
Компания Geely заявила о намерении закрепить свой успех на российском рынке в 2021 году. Шаткость экономики РФ и слабый рубль этому не помеха, считает директор по операционным вопросам компании Geely Валерий Тараканов.
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Валерий Тараканов считает, что хорошо укомплектованные паркетники заставили многих серьезно относиться к автомобилям из Китая. «Благодаря им мы видим, как меняется отношение потребителей к бренду, как рушатся психологические барьеры и стереотипы. В этом году мы предложим еще одну новую модель — Atlas Pro, очень интересную с точки зрения техники и инфотейнмента», — отметил топ-менеджер.
белый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
серый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
серебристый, седан, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
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Компания Geely заявила о намерении закрепить свой успех на российском рынке в 2021 году. Шаткость экономики РФ и слабый рубль этому не помеха, считает директор по...
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