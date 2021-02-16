Geely показала 61-процентный рост в России и намерена закрепить успех в 2021 году

Источник материала: Onliner

Компания Geely заявила о намерении закрепить свой успех на российском рынке в 2021 году. Шаткость экономики РФ и слабый рубль этому не помеха, считает директор по операционным вопросам компании Geely Валерий Тараканов.

Как пишет Autostat , по итогам 2021 года Geely реализовала на российском рынке 15 475 автомобилей, показав впечатляющий рост на 61%. Компания продолжала развивать и без того широкую дилерскую есть. Таких высоких показателей продаж удалось добиться за счет линейки кроссоверов: Atlas, Coolray и Tugella.

Валерий Тараканов считает, что хорошо укомплектованные паркетники заставили многих серьезно относиться к автомобилям из Китая. «Благодаря им мы видим, как меняется отношение потребителей к бренду, как рушатся психологические барьеры и стереотипы. В этом году мы предложим еще одну новую модель — Atlas Pro, очень интересную с точки зрения техники и инфотейнмента», — отметил топ-менеджер.