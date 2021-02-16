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Geely показала 61-процентный рост в России и намерена закрепить успех в 2021 году

16.02.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Geely заявила о намерении закрепить свой успех на российском рынке в 2021 году. Шаткость экономики РФ и слабый рубль этому не помеха, считает директор по операционным вопросам компании Geely Валерий Тараканов.

Как пишет Autostat, по итогам 2021 года Geely реализовала на российском рынке 15 475 автомобилей, показав впечатляющий рост на 61%. Компания продолжала развивать и без того широкую дилерскую есть. Таких высоких показателей продаж удалось добиться за счет линейки кроссоверов: Atlas, Coolray и Tugella.

Валерий Тараканов считает, что хорошо укомплектованные паркетники заставили многих серьезно относиться к автомобилям из Китая. «Благодаря им мы видим, как меняется отношение потребителей к бренду, как рушатся психологические барьеры и стереотипы. В этом году мы предложим еще одну новую модель — Atlas Pro, очень интересную с точки зрения техники и инфотейнмента», — отметил топ-менеджер.

Geely Emgrand 7 I Рестайлинг, 2019 г.в., 42 000 км
белый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
25 289 р.
9800$ / 8075€
Geely Emgrand EC7 I, 2014 г.в., 60 000 км
серый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
14 964 р.
5799$ / 4778€
Geely CK I, 2007 г.в., 114 675 км
серебристый, седан, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
5161 р.
2000$ / 1648€
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Компания Geely заявила о намерении закрепить свой успех на российском рынке в 2021 году. Шаткость экономики РФ и слабый рубль этому не помеха, считает директор по...
 
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