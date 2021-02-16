Стали известны характеристики Samsung Galaxy A52

Источник материала: Onliner

Samsung может представить в ближайшие месяцы смартфон Galaxy A52 в модификациях с 4G и 5G-модулями. Немецкий ресурс WinFuture слил цены, характеристики и рендеры будущих смартфонов.

Смартфон Galaxy A52 4G получит чип Snapdragon 720G, Galaxy A52 5G — чип Snapdragon 750G. Оба смартфона будут работать на Android 11 и продаваться с двумя вариантами памяти (6/128 ГБ и 8/256 ГБ) в зависимости от рынка сбыта.

Новинка получит 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением FullHD+. Сканер отпечатков пальцев расположится под поверхностью экрана. В верхней части экрана будет вырез под селфи-камеру. У 4G-версии смартфона частота обновления экрана составит 90 Гц, у 5G-версии — 120 Гц.

На обратной стороне смартфона будет модуль из четырех камер — основная на 64 Мп, ультраширокая на 8 Мп, макро на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Обе модели Galaxy A52 получат батарею емкостью 4500 мАч. Модель c 4G в Европе будет стоить 349 евро, с 5G — 429 евро.