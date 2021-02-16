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Стали известны характеристики Samsung Galaxy A52

16.02.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung может представить в ближайшие месяцы смартфон Galaxy A52 в модификациях с 4G и 5G-модулями. Немецкий ресурс WinFuture слил цены, характеристики и рендеры будущих смартфонов.

Смартфон Galaxy A52 4G получит чип Snapdragon 720G, Galaxy A52 5G — чип Snapdragon 750G. Оба смартфона будут работать на Android 11 и продаваться с двумя вариантами памяти (6/128 ГБ и 8/256 ГБ) в зависимости от рынка сбыта.

Новинка получит 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением FullHD+. Сканер отпечатков пальцев расположится под поверхностью экрана. В верхней части экрана будет вырез под селфи-камеру. У 4G-версии смартфона частота обновления экрана составит 90 Гц, у 5G-версии — 120 Гц.

На обратной стороне смартфона будет модуль из четырех камер — основная на 64 Мп, ультраширокая на 8 Мп, макро на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Обе модели Galaxy A52 получат батарею емкостью 4500 мАч. Модель c 4G в Европе будет стоить 349 евро, с 5G — 429 евро.

Смартфон Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB (черный)
63 отзыва
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
620 р.
35 предложений
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Samsung может представить в ближайшие месяцы смартфон Galaxy A52 в модификациях с 4G и 5G-модулями. Немецкий ресурс WinFuture слил цены, характеристики и рендеры будущих...
 
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