После драки мужчины на BMW и пешехода двух минчан подозревают в желании отомстить. Возбудили дело (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В октябре прошлого года соцсети облетело видео нападение водителя BMW на пешехода, оказавшегося на проезжей части. Особое внимание привлек тот факт, что у пешехода в руках был бело-красно-белый флаг. И сам водитель, и его супруга сразу заверили: флаг ни при чем, ситуация — дорожная. Как оказалось позже, на улице, где живет семья, задержали людей, которых считают мстителями. Родственники задержанных недоумевали от такого решения. Сегодня стало известно, двоих будут судить по трем статьям УК РБ.

Сам конфликт. Кратко

Михаил, очевидец происшествия (мужчина в серой байке и кепке на видео), так описывал увиденное 25 октября корреспонденту Onliner: «Парень стоял посреди проезжей части, на разделительной полосе, махал флагом. Выйти в полосы для движения и перекрыть дорогу он не пытался. Позже увидел, как BMW вильнул в его сторону. В следующий момент водитель вышел и сразу ударил парня в лицо, отчего тот упал. После драки BMW уехал. Парень решил не дожидаться сотрудников, посчитал, что у него может возникнуть еще больше проблем, и ушел. Как он сам признался, в тот день он выпил».

Анна, супруга водителя, рассказывала нам свою версию: «Молодой человек стоял ровно на полосе. Супруг попытался объехать его два раза, однако не удалось. Ему показалось, что парень был изрядно пьян. Тот сказал в адрес мужа в нецензурной форме что-то типа „Какого ты ездишь? Иди отсюда“. После этих слов он сделал движение в сторону супруга — будто намеревался ударить лбом в лицо. Муж отреагировал. К сожалению, запись обрезана, предыстории не видно».

Позже Дмитрий, водитель BMW, записал видеообращение с извинением: «Ситуация — дорожная, не связана с флагом. Задел его зеркалом, оно сложилось. Я не совладал с эмоциями, у меня сорвало крышу, в этом я виноват и хотел бы извиниться».

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома прокомментировали Onliner: «Заявлений в милицию по данному факту не поступало. Но мы самостоятельно инициируем проверку и проведем разбирательство».

Реакция

Ситуация вызвала резонанс в сети и обществе в целом. Несмотря на извинения Дмитрия, в соцсетях и мессенджерах кто-то распространил его личные данные (ФИО, адрес). Как сообщает СК, Дмитрию стали поступать угрозы убийства, а также повреждения и уничтожения автомобиля.

На следующий день после обнародования видео в редакцию Onliner прислали серию фото, сделанных на улице c того самого адреса - проезда Голодеда. «Стоит темный BMW 7-Series, много представителей из СК, зевак и сотрудников с камерой и штативом, — описал увиденное очевидец. — Выпотрошили все из багажника. На правом зеркале машины бчб-наклейка. Среди соседей был слух, что из багажника достали „бомбы, патроны“. Позже даже приехали саперы».











После этих вестей 30 октября мы вновь связались с Анной, женой водителя BMW, чтобы уточнить, известно ли ей о попытке «проучить», как предполагали случайные свидетели. «Об этой ситуации, о задержанных людях мы узнали только из телевизора (имеется в виду сюжет на «Беларусь-1». — Прим. Onliner), — подчеркнула она. — О том, что возле дома дежурили или просто находились милиционеры, также нам не было известно. В то же время замечу, что ни меня, ни мужа по указанному адресу не было. Еще раз: мы не находились в квартире, временно уехали оттуда. Наша семья не имеет отношения к указанным в эфире событиям ночи с 27 на 28 октября».

Также Анна вновь принесла извинения, а на вопрос, продолжаются ли негативные высказывания в сети в адрес ее и ее мужа, ответила положительно.

Дополнено. Уголовное дело

Сегодня в СК сообщили информацию, из которой можно понять причину внимания силовиков к темному BMW 7-Series, стоящему на улице, где живет Дмитрий: «По данным следствия, ночью 28 октября прошлого года при попытке совершения противоправных действий в отношении 34-летнего мужчины около одного из домов на проезде Голодеда в Минске были задержаны двое минчан, 37 лет и 32 лет. Незадолго до случившегося, 25 октября, у потерпевшего случился конфликт с мужчиной, перекрывшим ему движение на проезжей части. В тот день, минчанин ехал на своем автомобиле BMW и, проезжая по улице Уборевича в Минске, увидел перед собой в полосе движения мужчину, который держал в руках различную символику и перекрывал движение. Минчанин остановился, чтобы попросить уйти с дороги и пресечь противоправные действия. На его замечание лицо, блокировавшее движение, отреагировало агрессивно, после чего начался словесный конфликт с протестующим, переросший в драку».

«Трое мужчин, прочитав адрес места жительства водителя BMW, отправились к нему для совершения ряда противоправных действий как по отношению к потерпевшему, так и к его имуществу, — так указано в материалах уголовного дела. — С целью конспирации обвиняемые поставили автомобиль, на котором приехали, в соседнем дворе и направились к дому потерпевшего для поиска его транспортного средства. После чего двоих задержал ОМОН, третьему удалось скрыться. При личном обыске у одного из задержанных изъят заряженный пневматический пистолет, у второго – нож, который согласно заключению экспертизы является холодным оружием. При осмотре их автомобиля обнаружены фейерверки, лазерные указки, различные листовки, символика, ручная противопехотная осколочная наступательная граната и более 50 патронов калибра 9 мм».













Специалисты по оружию обратили внимание журналистов Onliner: «На фото заметен предмет, похожий на пистолет ТТ, причем пневматический (исходя из вида рукоятки). В боевом армейском ТТ используются в первую очередь патроны 7,62×25 мм. На следующем кадре заметны предметы, похожие на боевые патроны 9×18 мм, которые используют, в частности, в пистолете Макарова. В травматической модификации ТТ могут использоваться нелетальные 9 мм РА (с резиновой пулей)».

«Изначально обвиняемые говорили, что просто гуляли ночью по Заводскому району столицы, — дополнили в СК. — Однако позже один из них рассказал, что они прибыли к указанному дому целенаправленно для совершения противоправных действий. 37-летний мужчина ранее был судим за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, а также более 80 раз привлекался к административной ответственности; 32-летний — ранее не судим». Третьего мужчину продолжают искать.





Действия двух мужчин следователи квалифицировали по следующим статьям УК РБ: приготовление к совершению особо злостного хулиганства, незаконное хранение боеприпасов, приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

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