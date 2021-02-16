Обогащаются и недоплачивают: КГК предлагает Минфину решительнее собирать налоги с ИП

Источник материала: Onliner

После выступления Александра Лукашенко ИП ждут снижения потолка возможностей. Вчера в сети появился внутренний документ, адресованный Минфину от КГК. Если написанное там — правда, то снижение потолка будет радикальным. В частности, речь идет о постепенной отмене единого налога для ИП и физлиц, росте ставок по упрощенке и росте отчислений в ФСЗН.

КГК от имени Александра Курлыпо (заместитель председателя КГК и бывший замминистра финансов) «с учетом резолюции первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Снопкова Н. Г. от 22.01.2021 направляет предложения по совершенствованию системы налогообложения индивидуальных предпринимателей» в Минфин.

Как предлагают совершенствовать? Чтобы увидеть в этом развитие, нужно стать на сторону КГК и принять факт, что ИП пользуются выгодными условиями налогообложения, используя их для индивидуального обогащения.

1. Постепенно отменить единый налог с ИП и физлиц

И перевести субъекты на упрощенную систему (сейчас это 5 и 3% от вала).

«При этом данный процесс представляется целесообразным начать с ИП, осуществляющих высокодоходные виды деятельности

(например, сборка мебели, отдельные строительные работы, дополнительные жилищно-коммунальные услуги и др.).

Справочно.

Например, оказание дополнительных жилищно-коммунальных услуг по обслуживанию ЗЛУ и системы видеонаблюдения в многоквартирных жилых домах. Такой вид деятельности позволяет субъектам хозяйствования быстро обогащаться за счет платежей населения и при этом иметь минимальные налоговые (социальные) обязательства перед государством».

2. Повысить ставки налога при упрощенной системе

...до размера подоходного налога ИП (с 3—5 до 15%), оказывающим услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские, услуги по предоставлению информации и т. п. При организации и осуществлении данных видов услуг плательщик несет незначительные затраты.

«Отчасти это позволит снизить привлекательность для ИП этих видов деятельности и будет способствовать их трудоустройству на штатную должность с уплатой отчислений в ФСЗН, а также уменьшить выгоду для субъектов хозяйствования при заключении разовых договоров с целью вывода средств».

3. Запретить затраты на аффилированные ИП, ограничить — на личные автомобили

«Считаем необходимым установить запрет в части отнесения на затраты, учитываемые при налогообложении, стоимости услуг ИП, иного физического лица, которые являются учредителем и (или) руководителем, бухгалтером либо работником коммерческой организации, входящим в ее штат, а также когда ИП является аффилированным лицом по отношению к коммерческой организации (руководитель или учредитель коммерческой организации являются родственниками, свойственниками и т. д. физического лица, осуществляющего деятельность в качестве ИП).

Также полагаем целесообразным установить предельные размеры расходов, которые могут быть отнесены плательщиками на затраты в виде сумм аренды за использование личных автомобилей и иного имущества».

4. Сокращать наличный оборот денег

«Сокращение использования наличных денежных средств в повседневной жизни граждан как путем введения полных запретов на продажу товаров и услуг с использованием наличных денежных средств в отдельных сегментах потребительского рынка, так и путем внедрения соответствующих экономических механизмов, делающих невыгодными такие расчеты (введение дополнительной комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, запрет на предоставление скидок и т. п.), будет способствовать предупреждению совершения правонарушений в сфере налогообложения».

5. Еще 13% налога, если ИП снимает с расчетного счета больше лимита

«Кроме того, предлагаем ввести плату в размере 13% с сумм денежных средств, ежемесячно снимаемых ИП со своего расчетного счета сверх определенного размера (например, при снятии в месяц более 3000 руб. либо суммы, равной 3-кратному размеру средней зарплаты по стране), с последующим перечислением ее в бюджет».

6. Повысить размер отчислений в ФСЗН

«С целью снижения привлекательности заключения договоров на оказание услуг с ИП для вывода средств считаем целесообразным повысить размер отчислений ИП в ФСЗН на отдельные виды деятельности».

7. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты платежей в ФСЗН в крупном размере

8. Установить уголовную ответственность в отношении налоговых агентов

Это для борьбы с зарплатой в конвертах. По мнению КГК, это поможет сотрудникам налоговой лучше выполнять свои обязанности по удержанию и перечислению налогов.

Документ зарегистрирован 1 февраля. Почти за две недели до ВНС.

Нигде не сообщили, что письмо — фальшивка. В Минфине отказались комментировать письмо, предложив обратиться в КГК.

В КГК тоже не подтвердили и не опровергли: «Без комментариев».