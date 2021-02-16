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Популярный врач назвал продукты, в которых содержатся 12 главных витаминов
Источник материала: Хартия'97
Популярный врач назвал продукты, в которых содержатся 12 главных витаминов
В зимний период они обязательно должны быть в рационе.
В такое непростое время, как пандемия, когда вокруг нас так и бродит коварный вирус, нашему организму просто необходима поддержка в виде витаминов. Однако это не значит что нужно горстями глотать различные таблетки. Достаточно знать, какие продуты богаты различными витаминами.
Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в
Популярный врач опубликовал некую инфографику, в которой наглядно показано какие продукты богаты определенным витамином.
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В зимний период они обязательно должны быть в рационе.
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