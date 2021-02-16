Источник материала: Хартия'97

«Штадлер» из Гомеля через 40 минут пути сломался и уже 2,5 часа стоит под Жлобином 1 16.02.2021, 10:58

«Штадлер» Минск — Гомель. Фото носит иллюстративный характер

Некоторые пассажиры ехали в аэропорт в Минск.

Электропоезд Гомель — Минск уже 2,5 часа стоит на станции Хальч, сообщают tut.by читатели.

Речь идет о «Штадлере», который выехал из Гомеля в семь утра. По словам пассажиров, поезд через 40 минут остановился на станции Хальч в Жлобинском районе — и стоит до сих пор.

— Объявили, что поезд стоит по техническим причинам. Опаздывает уже на 2,5 часа. Напротив меня пара — у них в 12.30 вылет из Минска. Но пообещали, что, как только «Штадлер» прибудет в Минск, их уже будет ждать автобус — отвезет в аэропорт. Тем, кто не хочет ждать, предложили вернуться в Гомель на другом поезде, — рассказывает подробности Михаил.

К 10.30 поезд потащили на буксире, сообщают нам пассажиры: «Буксируют, но очень медленно, пока проехали всего километр».

— Поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 707 Гомель — Минск, отправлением из Гомеля 16 февраля 2021 года в 7.00, в связи с технической неисправностью подвижного состава был остановлен на перегоне Салтановка-Хальч в 7.40, — сообщили в БелЖД. — Белорусской железной дорогой принимаются все необходимые меры по устранению неисправности. Ориентировочно поезд прибудет в Минск с опозданием на 2 часа 30 минут. Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Поломки «Штадлера» случаются регулярно. Так, только в 2019 году известно о четырех случаях, когда «Штадлер» выходил из строя по маршруту Минск — Гомель — Минск. Первый раз это случилось в июне. Из-за поломки 760 пассажиров застряли в пути почти на четыре часа. А неудобства испытали более 1200 пассажиров.

Второй случай произошел через месяц в районе станции Талька. Третий случай произошел 10 декабря. Следовавший из Минска в Гомель «Штадлер» совершил незапланированную остановку в Бобруйском районе. Затем поезд сломался около станции Красный Берег. Над вагонами показались вспышки, похожие на замыкание, и послышалось несколько хлопков. Около 600 пассажиров больше двух часов дожидались, пока приедет подменный поезд.

Были инциденты и в прошлом году.

Белорусская железная дорога совместно с производителем провела служебное расследование по каждому факту поломки. Руководство БелЖД утверждает, что нарушений в эксплуатации не было, причины неисправностей — «разовые неполадки электрического и пневматического оборудования, не имеющие системного характера».

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