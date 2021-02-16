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Александра Герасименя: К весне будет еще больше событий, которые дадут толчок сражаться

16.02.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Александра Герасименя: К весне будет еще больше событий, которые дадут толчок сражаться

  • 16.02.2021, 10:55
Александра Герасименя: К весне будет еще больше событий, которые дадут толчок сражаться
Александра Герасименя

Наступает время новых возможностей.

Глава Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя поделилась с «Еврорадио» мнением о протестах и осталась уверена в том, что весной будет время для новых возможностей.

– Понравилось ваше выражение в письме Лукашенко. Вы написали: «Так вот знайте, мы так же не из картона сделаны». Сейчас много разговоров о том, что протесты сдулись… Насколько получилось у режима людей загнать по квартирам и заставить отвернуться от своей мечты и добиться каких-то перемен?

– Я скажу, что скорее наоборот: не получилось, а получилось немножко успокоить людей, но при этом внутренне каждый человек готов отстаивать свои права и права своих близких, свою свободу. Зима – это такой период, когда нужно немножко переждать. Такие морозы. Людей на улицы выгонять абсолютно бессмысленно. Особенно в этот период, когда активно лютуют люди в черном и без опознавательных знаков.

Мы понимаем, что нужен какой-то период для того, чтобы встали все для того, чтобы вышли все. Для этого нужен новый толчок, новая мотивация. Думаю, что к весне люди потихонечку проснутся. Они сейчас накопят понимание того, что сейчас происходит. Они сейчас видят, что происходит с их близкими. Они понимают, что этот беспредел просто дальше продолжаться не может. Многие те, кто думал иначе и изначально был на другой стороне – они потихонечку начинают переходить на светлую, на нашу сторону и нас становится больше. Как бы не казалось, что люди сейчас сидят дома, не хотят выходить и боятся. Нет. На самом деле они просто ждут времени, когда можно будет показать свое истинное намерение.

– Весна принесет новые надежды?

– Безусловно. Я в этом уверена. Уверена, что к весне многое изменится, уверена, что будет еще больше положительных событий, которые дадут толчок всем тем, кто еще сомневается и боится. Толчок сражаться и не сдаваться.

Но никто не может принудить кого-то. Если ты сам внутри чувствуешь, что ты как человек можешь что-то изменить, то почему бы не действовать? Почему бы не попробовать хотя бы?

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