Источник материала: Хартия'97

Bloomberg: Байден получил реальный шанс реализовать жесткую политику в отношении России 2 16.02.2021, 10:52

Джо Байден

Новый президент США показал Путину, что отличается от своего предшественника.

Новый американский лидер Джо Байден и Демократическая партия США в течение последних четырех лет предупреждали, что бывший президент Дональд Трамп был слишком мягким к России. Сейчас администрация Байдена фактически заключила соглашение с Москвой, продлив на пять лет договор о контроле над вооружениями. Продление действия соглашения позволит США сосредоточиться на других важных вопросах, знакомит со статьей издания Bloomberg сайт "Зеркало недели. Украина" .

При президентстве Трампа стратегия США заключалась в давлении на Россию, чтобы Кремль заморозил разработку ядерных боеголовок для систем вооружений, не предусмотренных договором, таких как артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности. Бывший старший директор по вопросам отношений с Европой и Россией в Совете национальной безопасности при президентстве Трампа Райан Талли считает, что договор о контроле вооружения был несовершенным, поскольку "накладывает слишком много ограничений на стратегическое вооружение США, тогда как Россия получила более выгодные условия".

В то же время Талли заявил, что все-таки существует выгода от продолжения действия договора еще на пять лет, поскольку Москва получит "меньше возможностей получать уступки от США".

Такое мнение может звучать довольно противоречиво, но в контексте более широкой политики США в отношении России это имеет смысл. Затянутые переговоры о контроле над вооружениями могли бы стать рычагом влияния России в других вопросах внешней политики. Например, если США будут настойчиво требовать освобождения политических заключенных Кремля или привлекать Россию к ответственности за вмешательство в дела Украины, тогда Москва могла бы угрожать отойти от договора об ограничении вооружения даже несмотря на то, что ограничить ядерный арсенал в интересах обеих стран.

Вариант этой дилеммы преследовал дипломатию администрации президента Барака Обамы. Тогда США пытались заставить Москву поддержать санкции против Ирана (что в конечном итоге Соединенным Штатам и удалось сделать), однако администрация Обамы в основном игнорировала российскую оккупацию грузинской территории. Тогда Обама также пытался «убедить» Конгресс не вводить новые санкции против российских чиновников, связанных с убийством российского юриста Сергея Магнитского.

В то время президентом России был Дмитрий Медведев, тогда администрация Обамы ошибочно считала, что может работать с ним. Однако администрация Байдена вряд ли рассчитывает на сотрудничество с президентом Владимиром Путиным.

"Я четко дал понять президенту Путину, что отличаюсь от своего предшественника. Времена Соединенных Штатов, которые закрывали глаза на агрессивные действия России - закончились", - сказал Байден.

Это хороший знак. Сейчас администрация Байдена ждет анализа данных разведки о российской политике, прежде чем обнародовать подробные инициативы. В частности, Байдена интересуют вопросы кибератак, вмешательство России в американские выборы и отравление диссидента Алексея Навального<.>

Политика предыдущей администрации часто отличалась от твитов и публичных заявлений бывшего президента. Несмотря на "дружбу" Трампа и Путина, его администрация действительно была достаточно жесткой в отношении Кремля по некоторым вопросам. В частности, администрация Трампа выступала против строительства газопровода между Германией и Россией, оказывала давление на НАТО, чтобы они расширили финансирование собственной обороны.

Бывали случаи, когда Трамп отказывался следовать советам своих правительственных экспертов. В частности, появилась информация, что ряд новых санкций против России в результате отравления Навального ждал одобрения Трампа перед тем, как он покидал пост. Команда Навального также предоставила администрации Байдена перечень коррумпированных друзей Путина, которых она рекомендует внести в финансовый черный список.

Все это означает, что Байден получил множество вариантов реализовать свою обещанную жесткую политику против России. Избегая затяжных переговоров с Москвой по контролю над вооружениями, новый американский президент лишил Кремль потенциальных рычагов влияния, резюмирует издание.

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