Источник материала: Хартия'97

Нацбанк готовится к большой девальвации? 16.02.2021, 10:38

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Не падать белорусский рубль просто не может.

В 2020 году НБРБ просадил на валютные интервенции около 1,9 млрд USD. Есть ли такой резерв прочности в 2021-м? Валютные интервенции остаются тем инструментом, с помощью которого власти сдерживают падение курса белорусского рубля. За прошлый год интервенции по нашим оценкам составили порядка 1,9 млрд USD, пишут banki24.by .

Совсем не падать белорусский рубль не может. Экономика слаба, импортные потоки превышают экспортные, да и рост цен в Беларуси заметно выше, чем у соседей и основных торговых партнеров.

Для чиновников главная задача состоит в недопущении мощной девальвации, которая вредна госсектору из-за его долговой обремененности. В противном случае усилия по спасению того же БМЗ могут быстро пойти прахом.

По расчетам руководства Нацбанка в 2020 году власти потратили на погашение валютных долгов 3,9 млрд USD, а в 2021-м нужно погасить долги на 3,3 млрд USD. Помимо привлечения новых кредитов и займов источником для выполнения обязательств периодически выступают золотовалютные резервы (ЗВР).

На 1 февраля ЗВР Беларуси по методике МВФ составили 7,203 млрд USD и еще 367,7 млн USD находились в «загашнике» за пределами официальных резервов. Согласно прогнозу Нацбанка к концу 2021 года ЗВР могут упасть до 6 млрд USD.

Далеко не все 100% ЗВР можно использовать на валютные интервенции. Например, такой компонент, как специальные права заимствования у МВФ (536,2 млн USD) является низколиквидным.

С определенной поправкой то же стоит сказать про золото. Обычно, если развивающаяся страна продает золотой запас во время кризиса, это индикатор критической ситуации в экономике (яркий пример — Венесуэла).

На 1 февраля в ЗВР Беларуси на золото приходилось 2,996 млрд USD. По факту к ликвидным активам, за счет которых можно проводить интервенции, относятся «резервные активы в иностранной валюте» и «прочие активы» (в составе ЗВР), а также «другие активы» (за пределами ЗВР).

К 1 февраля такой валюты у властей было на 2,746 млрд USD, 924,8 млн USD и 367,7 млн USD соответственно. С обратной стороны выступают плановые затраты резервов на грядущие 12 месяцев.

На 1 февраля эта сумма оценивалась чиновниками в 3,051 млрд USD. Кроме плановых расходов есть еще обусловленные. Такие затраты могут иметь место, если происходит некое событие, которое указано в долговых документах властей. В частности, это могут быть обязательства по досрочному выкупу долга (ковенанты).

На 1 февраля условные обязательства на скользящий год составили 1,111 млрд USD. Конечно, вряд ли все из них придется исполнить, но в кризисной ситуации вероятность неблагоприятного исхода резко увеличивается.

Получается, что валютным активам на сумму 4,039 млрд USD противостоят плановые затраты валюты на 3,051 млрд USD и обусловленные на 1,111 млрд USD. Согласитесь, не самая приятная картинка: такая расстановка крайне жестко сужает коридор возможных валютных интервенций для поддержки «зайчика».

Если к концу 2021 года ЗВР действительно упадут до 6 млрд USD, в 2022-м власти станут перед дилеммой: влезать в новые долги и тем самым ухудшать профиль госдолга либо приходить к продаже части монетарного золота.

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