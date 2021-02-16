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Парламент Эстонии призвал Евросоюз ужесточить санкции против России

16.02.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Парламент Эстонии призвал Евросоюз ужесточить санкции против России

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  • 16.02.2021, 10:31
Парламент Эстонии призвал Евросоюз ужесточить санкции против России

Новые меры должны оказать реальное давление на Кремль.

Парламент Эстонии Рийгикогу принял заявление в защиту гражданских свобод в России. Документ призывает страны Евросоюза усилить санкции против РФ, сообщает nv.ua.

В своем заявлении эстонские парламентарии подчеркивают, что усиленные санкции должны «оказать реальное давление на Россию, чтобы она соблюдала свои международные обязательства».

Институциям ЕС следует сделать серьезные выводы после недавнего визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который не соответствовал требованиям «ясности и верности нашим принципам при обсуждении сложных тем».

ЕС необходимо актуализировать свою внешнюю политику в отношении РФ, учитывая развитие авторитаризма внутри страны в последние годы и ее «агрессивные внешнеполитические тенденции». Практический и взаимоуважительный диалог с российской стороной будет возможен лишь в том случае, если она «откажется от своей агрессивной внешней политики, подрывающей территориальную целостность соседей».

Заявление Рийгикогу осуждает насилие российских правоохранительных органов по отношению к собственным гражданам и требует освобождения Алексея Навального и других политзаключенных.

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС работает над предложением ввести санкции против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят пакет персональных санкций против России из-за приговора Навальному.

Приговор Алексею Навальному в России

2 февраля 2021 года московский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Политику зачтут время, которое он провел под домашним арестом в 2014 году, и срок сократится до около 2 лет и 8 месяцев. Представители оппозиционера намерены обжаловать решение суда.

17 января 2021 года Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

Федеральная служба исполнения наказаний пояснила, что оппозиционер находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по делу Ив Роше.

Через 16 часов после возвращения в Россию Навального арестовали на 30 суток. Заседание суда проходило в здании отдела полиции в подмосковных Химках.

По делу Ив Роше в 2014 году политику дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год) якобы из-за того, что он вместе с братом Олегом убедили компанию Ив Роше заключить невыгодную сделку.

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