Источник материала: Хартия'97

Лукашенко совершил эпическую ошибку, которая его окончательно уничтожила 4 16.02.2021, 10:24

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фото: Тасс

Психологическое состояние диктатора сломлено.

Недавно прошедшая «тараканья сходка» довольно хорошо продемонстрировало психологическое состояние Лукашенко. Помимо прочего правитель показал, как одна конкретная ошибка, сделанная в августе прошлого года, до сих пор не дает ему покоя, пишет «Салідарнасць» .





Кадры, поразившие страну и мир

23 августа одно из самых массовых шествий в истории страны дошло до Дворца независимости, где уперлось в кордон силовиков. Мирные демонстранты не пошли на столкновение и спустя время повернули назад. А вечером Беларусь и мир облетели видеокадры, вошедшие в историю.

Всем показали, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел на вертолете в резиденцию. Рядом с ним шел 15-летний сын Николай – также в бронежилете и с оружием.

Чуть позже правитель вышел за оцепление дворца и поблагодарил охранявших его силовиков. Из протестующих в этот момент там оставались единицы.

Реакция и последствия

Почти сразу стало понятно, что с Лукашенко произошла имиджевая катастрофа. С отношением народа к правителю, который прибегнул к насилию на лицах белорусских городов, чтобы удержать власть, все уже было ясно. Но яркого образа, который иллюстрировал бы это отношение, еще не было. И вот Лукашенко собственноручно его создал.

После появления с автоматом в соцсетях правитель стал героем бесчисленных мемов. Внутри и за пределами страны смаковали нелепость поведения на фоне мирного и безоружного протеста, подмечали отсутствие рожка у автомата в момент выхода Лукашенко из вертолета.





Над образом белорусского правителя стали шутить даже по российскому телевидению. Программа «Вечерний Ургант» открыла новый сезон пародией на Лукашенко и его сына.

Выводы политологов в стране и мире были практически единогласными: правитель собственноручно забил последний гвоздь в крышку гроба своего образа, показав, что вынужден отбиваться от народа.

Любопытно, что правителя никто не смог остановить от совершения имиджевой катастрофы ни 23 августа, ни через неделю 30-го, когда Наталья Эйсмонт сбросила журналистам очередной кадр Лукашенко с автоматом.





Лукашенко понял, что совершил ошибку. Это не дает ему покоя

Правитель начал оправдываться почти сразу.

– И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять, — заявил Лукашенко в конце августа.

В сентябре в интервью российским журналистам правитель так объяснил свое поведение:

– Я должен был выйти – разбежались или не разбежались – и поблагодарить этих ребят (силовиков), которые стояли в цепочке и достойно себя вели. Но главное – я не трус и не боюсь. Я никуда не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже никуда не побегут.

Та ошибка до сих пор не дает покоя Лукашенко. Уже и без наводящих вопросов, он продолжается оправдываться. На «всебелорусском народном собрании» правитель сказал:

– Придет время, изберете нового Лукашенко или кого-то еще там. Среди нас талантливых людей много. Но разве только потому, что кому-то он не нравится? Что, видите ли, с автоматом бегает там по улицам, его надо свергнуть.

Но, похоже, уже никакими словами не перечеркнуть тот образ, который отложился в головах людей.

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