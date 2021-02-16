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Лукашенко совершил эпическую ошибку, которая его окончательно уничтожила
Источник материала: Хартия'97
Лукашенко совершил эпическую ошибку, которая его окончательно уничтожила
Психологическое состояние диктатора сломлено.
Недавно прошедшая «тараканья сходка» довольно хорошо продемонстрировало психологическое состояние Лукашенко. Помимо прочего правитель показал, как одна конкретная ошибка, сделанная в августе прошлого года, до сих пор не дает ему покоя, пишет
Кадры, поразившие страну и мир
23 августа одно из самых массовых шествий в истории страны дошло до Дворца независимости, где уперлось в кордон силовиков. Мирные демонстранты не пошли на столкновение и спустя время повернули назад. А вечером Беларусь и мир облетели видеокадры, вошедшие в историю.
Всем показали, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел на вертолете в резиденцию. Рядом с ним шел 15-летний сын Николай – также в бронежилете и с оружием.
Чуть позже правитель вышел за оцепление дворца и поблагодарил охранявших его силовиков. Из протестующих в этот момент там оставались единицы.
Реакция и последствия
Почти сразу стало понятно, что с Лукашенко произошла имиджевая катастрофа. С отношением народа к правителю, который прибегнул к насилию на лицах белорусских городов, чтобы удержать власть, все уже было ясно. Но яркого образа, который иллюстрировал бы это отношение, еще не было. И вот Лукашенко собственноручно его создал.
После появления с автоматом в соцсетях правитель стал героем бесчисленных мемов. Внутри и за пределами страны смаковали нелепость поведения на фоне мирного и безоружного протеста, подмечали отсутствие рожка у автомата в момент выхода Лукашенко из вертолета.
Над образом белорусского правителя стали шутить даже по российскому телевидению. Программа «Вечерний Ургант» открыла новый сезон пародией на Лукашенко и его сына.
Выводы политологов в стране и мире были практически единогласными: правитель собственноручно забил последний гвоздь в крышку гроба своего образа, показав, что вынужден отбиваться от народа.
Любопытно, что правителя никто не смог остановить от совершения имиджевой катастрофы ни 23 августа, ни через неделю 30-го, когда Наталья Эйсмонт сбросила журналистам очередной кадр Лукашенко с автоматом.
Лукашенко понял, что совершил ошибку. Это не дает ему покоя
Правитель начал оправдываться почти сразу.
– И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять, — заявил Лукашенко в конце августа.
В сентябре в интервью российским журналистам правитель так объяснил свое поведение:
– Я должен был выйти – разбежались или не разбежались – и поблагодарить этих ребят (силовиков), которые стояли в цепочке и достойно себя вели. Но главное – я не трус и не боюсь. Я никуда не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже никуда не побегут.
Та ошибка до сих пор не дает покоя Лукашенко. Уже и без наводящих вопросов, он продолжается оправдываться. На «всебелорусском народном собрании» правитель сказал:
– Придет время, изберете нового Лукашенко или кого-то еще там. Среди нас талантливых людей много. Но разве только потому, что кому-то он не нравится? Что, видите ли, с автоматом бегает там по улицам, его надо свергнуть.
Но, похоже, уже никакими словами не перечеркнуть тот образ, который отложился в головах людей.
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Психологическое состояние диктатора сломлено.
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