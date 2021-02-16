Ко Дню родного языка VOKA открывает бесплатный доступ к фильмам с белорусской озвучкой

К Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, на неделю VOKA открывает бесплатный доступ к зарубежным фильмам с белорусским дубляжом. Найти их можно в разделе «Кіно па-беларуску» .

В переводной коллекции VOKA – уже больше 70 художественных и анимационных фильмов, переозвученных на белорусский язык для зрителей видеосервиса с участием профессиональных актеров, дикторов и музыкантов.

Там есть и классика мирового кино, и культовые фильмы последних лет, и популярные новинки: «Знесеныя ветрам», «Гэта цудоўнае жыццё», «12 раз'юшаных мужчын», «Зора», «Леон», «Палёт над гняздом зязюлі», «Пяты элемент», «Рэквіем па мары», «Парфумер: Гісторыя аднаго забойцы», «Мемуары гейшы», «Кніга Ілая», «Жонка аглядальніка заапарка» и другие.

Для семейного просмотра можно выбрать анимационную классику «Мой сусед Тотара», «Вандроўны замак Хаўла» и «Наўсікая з Логу Вятроў» от Хаяо Миядзаки, комедию «Нянькі», первые три части фантастического боевика «Дзеці шпіёнаў» и многое другое. В разделе также представлена анимация от белорусских мультипликаторов – мини-сериал про персонажа народных сказок Нестерку, а также некоторые картины Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Бесплатный доступ к медиатеке «Кіно па-беларуску» будет открыт с 15 по 21 февраля включительно. Посмотреть фильмы с озвучкой на родном языке все желающие смогут на сайте voka.tv или в мобильном приложении VOKA – с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации по номеру телефона.