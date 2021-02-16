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Суд над Виктором Бабарико будет открытым, есть вопросы с допуском прессы

16.02.2021 11:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси 17 февраля стартует открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Виктора Бабарико и его бывших подчиненных по Белгазпромбанку, сообщает пресс-служба Верховного суда РБ

Как сообщалось, 4 февраля прошло предварительное судебное заседание с фигурантами дела, заключившими досудебные соглашения о сотрудничестве: Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком.

«Во время предварительного судебного заседания установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с шестью обвиняемыми заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем», - говорится в сообщении.

Бабарико и шесть его замов по Белгазпромбанку обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.

Между тем, представители белорусских медиа не уверены в том, что получат возможность присутствовать на суде. На предварительное заседание были допущены лишь отдельные представители белорусских и российских государственных СМИ.

 
 
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В Беларуси 17 февраля стартует открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Виктора Бабарико и его бывших подчиненных по Белгазпромбанку,...
 
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