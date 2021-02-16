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Следственный комитет РБ объяснил обыски у правозащитников и БАЖ

16.02.2021 11:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет объяснил массовые обыски во вторник утром у правозащитников и БАЖ расследованием обстоятельств финансирования протестной деятельности.

«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», - говорится в сообщении пресс-службы СК РБ.

«Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий», - отмечается в сообщении.

Обыски продолжаются в рамках расследования уголовного дела по ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.

Как сообщалось, сегодня утром представители силовых ведомств пришли по месту жительства главы БАЖ Андрея Бастунца и его замов Бориса Горецкого и Олега Агеева. По месту жительства Бастунца обыска не было, но его само увезли сотрудники ГУВД Мингорисполкома на офис БАЖ, где проходит обыск.

Тем временем, обыск проводится в доме гомельского журналиста Ларисы Щиряковой в рамках уголовного дела по статье 362 УК РБ (Убийство сотрудника органов внутренних дел). Обыск проводится у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.

В Могилеве идут обыски в квартире журналиста Алеся Буракова-младшего, а также у членов могилевского отделения "Весны" Алексея Колчина и Бориса Бухеля, координатора кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитника "Весны" Андрея Полуда, руководителя Мозырского отделения "Весны" Владимира Телепуна, руководителя Светлогорского отделения "Весны" Елены Маслюковой.

Правозащитный центр «Весна» сообщил об обыске у родителей витебской правозащитницы Ирины Третьяковой. "Искали документы. Забрали флэшку и книжку "Мониторинг отделений милиции", - говорится в сообщении.

БАЖ также сообщает об обысках у пресс-секретаря Белорусского Дома прав человека имени Бориса Звозкова Евгении Паращенко и минской правозащитницы "Весны" Натальи Сацункевич.

В Бресте пришли с обысками к родителям волонтеров Екатерины Божко и Анны Богданович. Не отвечают телефоны еще нескольких сотрудников ”Весны".

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Следственный комитет объяснил массовые обыски во вторник утром у правозащитников и БАЖ расследованием обстоятельств финансирования протестной деятельности.
 
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