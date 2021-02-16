















«По предварительным данным следственные действия связаны с делом о незаконном (в том числе иностранном) финансировании деятельности офиса и ряда иностранных агентов в области СМИ», — заявили в БСЖ.





Напомним, что в Беларуси нет закона об иностранных агентах. Но его инициируют некоторые депутаты -- в частности, Андрей Савиных и Олег Гайдукевич.