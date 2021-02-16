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Не дожидаясь закона, провластный союз журналистов заявил об "иностранных агентах"

16.02.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает TUT.by, информацию об обысках в БАЖ прокомментировали в провластном Белорусском союзе журналистов.





«По предварительным данным следственные действия связаны с делом о незаконном (в том числе иностранном) финансировании деятельности офиса и ряда иностранных агентов в области СМИ», — заявили в БСЖ.

Напомним, что в Беларуси нет закона об иностранных агентах. Но его инициируют некоторые депутаты -- в частности, Андрей Савиных и Олег Гайдукевич.
 
 
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Как сообщает TUT.by, информацию об обысках в БАЖ прокомментировали в провластном Белорусском союзе журналистов.
 
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