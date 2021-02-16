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Начинается обыск на офисе правозащитного центра "Весна"
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает сайт незарегистрированной организации.
Руководитель "Вясны" Алесь Беяцкий уже направляется к офису.
Правозащитники сообщают, что утра нет связи с юристом "Вясны" Павлом Сапелко. Не исключено, что обыски проходят и у него. Однако информация уточняется.
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Об этом сообщает сайт незарегистрированной организации.
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