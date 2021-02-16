Что происходило после драки водителя BMW и пешехода с БЧБ-флагом? Завершено расследование дела

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет сообщил о завершении расследования многоэпизодного уголовного дела. Двое минчан находятся под стражей, их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Напомним, в конце октября Сеть облетело видео , где водитель BMW избил парня с БЧБ-флагом. Находившийся за рулем BMW мужчина через пару дней после случившегося записал видеобращение , где извинился за применение силы и пояснил, что флаг тут ни при чем, в политику он не лезет, а случившееся — дорожный конфликт.

В Следственном комитете сообщили, что ночью 28 октября прошлого года были задержаны двое минчан, 37 лет и 32 лет. Их задержали, когда они пытались совершить противоправные действия в отношении 34-летнего мужчины около одного из домов на проезде Голодеда в Минске. Этому предшествовал конфликт между потерпевшим и одним из задержанных. 25 октября минчанин ехал на BMW по улице Уборевича и увидел перед собой в полосе движения мужчину, который держал в руках различную символику и перекрывал движение. Минчанин остановился и попросил уйти мужчину с дороги, тот отреагировал агрессивно — начался словесный конфликт, который перерос в драку, сообщили в ведомстве.

Очевидцы сняли произошедшее на камеру, видео конфликта появилось в интернете. Затем на радикальных телеграмм-каналах появились полные анкетные данные водителя BMW, а также его семьи. Ему стали поступать угрозы убийством, а также повреждением и уничтожением автомобиля, уточнили в СК.

«Согласно материалам уголовного дела, трое мужчин, прочитав адрес места жительства водителя BMW, отправились к нему для совершения ряда противоправных действий как по отношению к потерпевшему, так и к его имуществу. С целью конспирации обвиняемые поставили автомобиль, на котором приехали, в соседнем дворе и направились к дому потерпевшего для поиска его транспортного средства. После чего двое были задержаны сотрудниками ОМОНа ГУВД Мингорисполкома, третьему удалось скрыться», — сказано в сообщении СК.

У одного из задержанных изъяли заряженный пневматический пистолет, у второго — нож, который, согласно заключению экспертизы, является холодным оружием.





При осмотре автомобиля задержанных обнаружили фейерверки, лазерные указки, различные листовки, символику, ручную противопехотную осколочную наступательную гранату и более 50 патронов калибра 9 мм.









По данным экспертизы, обнаруженная граната является боеприпасом ближнего боя, которая относится к категориям взрывных устройств и боеприпасов, предназначенных для поражения цели, на ней обнаружен биологический материл одного из задержанных.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

«Изначально обвиняемые говорили, что просто гуляли ночью по Заводскому району столицы. Однако позже один из них рассказал, что они прибыли к указанному дому целенаправленно для совершения противоправных действий», — заявили в СК.

37-летний мужчина ранее был судим за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, а также более 80 раз привлекался к административной ответственности; 32-летний — ранее не судим.

Действия двух мужчин квалифицированы по ч.1 ст. 13, ч.3 ст. 339 (Приготовление к совершению особо злостного хулиганства), ч. 3 ст. 295 УК (Незаконное хранение боеприпасов) ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Мужчины находятся под стражей. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

В отношении скрывшегося с места происшествия человека материалы выделены в отдельное производство, его ищут.