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На картах Google заметили матерное слово в пустыне

16.02.2021 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из пользователей картографического сервиса Google Maps обнаружил посреди неназванной пустыни матерное обращение, по видимому, адресованное его создателям. Об этом говорится в статье Daily Star.


Кто-то написал большими буквами «F*** Google» (если немного смягчить, то можно перевести как «К черту Google»). О причинах появления такого «послания» не сообщается. Но его можно заметить только с высоты полета самолета или спутника.

На популярном форуме Reddit пользователи, увидевшие «сообщение», неоднозначно на него среагировали. Кто-то заявил, что связался с корпорацией и переслал им это обращение. Другие заинтересовались судьбой надписи — как скоро разработчики сервиса исправят положение и хотя бы закрасят его. Кто-то и вовсе пошутил: «Через пару тысяч лет люди найдут это и не будут знать, что думать».

 
 
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