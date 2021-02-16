Компьютерный клуб во Вьетнаме перепрофилировали в «шахту» по добыче криптовалюты

Источник материала: Onliner

Компьютерным игроком в 2021 году быть непросто. Мало того что видеокарту для личного пользования по адекватной цене практически не купить, так еще и компьютерные клубы выходят из бизнеса и меняют профиль. Один такой пример нашелся во Вьетнаме.

Владелец компьютерного клуба Star Gaming решил выгнать всех посетителей, закрыть двери, разобрать компьютеры, достать из них видеокарты и приступить к майнингу криптовалюты. В посте на Facebook он пишет , что прибыль оказалась выше, чем аренда компьютеров для геймеров. Предлагает консультации для других компьютерных клубов в стране и абсолютно бесплатно.



