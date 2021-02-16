ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Компьютерный клуб во Вьетнаме перепрофилировали в «шахту» по добыче криптовалюты

16.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компьютерным игроком в 2021 году быть непросто. Мало того что видеокарту для личного пользования по адекватной цене практически не купить, так еще и компьютерные клубы выходят из бизнеса и меняют профиль. Один такой пример нашелся во Вьетнаме.

Владелец компьютерного клуба Star Gaming решил выгнать всех посетителей, закрыть двери, разобрать компьютеры, достать из них видеокарты и приступить к майнингу криптовалюты. В посте на Facebook он пишет, что прибыль оказалась выше, чем аренда компьютеров для геймеров. Предлагает консультации для других компьютерных клубов в стране и абсолютно бесплатно.

Компьютерный клуб во Вьетнаме перепрофилировали в «шахту» по добыче криптовалюты

Долгожданная новинка. Обновленный и ускоренный SSD Samsung 870 Evo

SSD Samsung 870 Evo 250GB MZ-77E250BW
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MKX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 MBps, случайный доступ: 98000/88000 IOps
136 р.
16 предложений

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компьютерным игроком в 2021 году быть непросто. Мало того что видеокарту для личного пользования по адекватной цене практически не купить, так еще и компьютерные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Быковский: «То, что во всем мире считается нормальной деятельностью правозащитников, у нас рассматривается как что-то преступное»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by